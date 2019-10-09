Nhận tin vui bất ngờ khi vừa ly hôn lần 2, Hồng Nhung cởi áo khoe thân gợi cảm

Sau biến cố hôn nhân, ca sĩ Hồng Nhung đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Hiện tại, cô tập trung chăm sóc hai con và phát triển sự nghiệp.

Giữa tháng 9 vừa qua, làng giải trí xôn xao về thông tin ca sĩ Hồng Nhung đã chia tay chồng doanh nhân Việt kiều Minh Quân sau 4 năm gắn bó. Cả hai có một cô con gái chung tên Su Kem, hiện đang sống với mẹ. Được biết hậu ly hôn, Nguyễn Hồng Nhung đang sống cùng hai con trong biệt thự riêng ở nam California.

Nguyễn Hồng Nhung vừa chia tay chồng Việt kiều sau 4 năm chung sống - Ảnh: Internet

Hiện cô làm mẹ đơn thân, một mình chăm hai con nhỏ - Ảnh: FB

Kết thúc cuộc hôn nhân thứ 2, Hồng Nhung tích cực tham gia các dự án mới, phát triển sự nghiệp riêng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, thân hình gợi cảm hết nấc.

Mới đây, bà mẹ đơn thân khoe ảnh bán nude và vui mừng thông báo đã được chọn vào vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh lớn sẽ được công chiếu tại Mỹ.

Ở tuổi 38, Nguyễn Hồng Nhung gây 'thương nhớ' khi sở hữu sắc vóc nóng bỏng khó cưỡng - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Vừa biết tin sẽ vào vai chính trong một bộ phim điện ảnh chiếu rạp tại Mỹ... Bất ngờ vì sau bao lần casting mình lại được chọn... nhưng cũng lo vì đây là vai diễn lớn. Năm 2020 nhiều dự án quá, cố lên nào nàng Mộc ơi".

Dưới bài viết, rất nhiều nghệ sĩ như: Lệ Quyên, Bằng Kiều, Đức Tiến, Quang Dũng, Minh Cường... gửi lời chúc mừng và động viên nữ ca sĩ.

Cô có cuộc sống giàu sang sau nhiều năm định cư tại Mỹ - Ảnh: FB

Sau khi cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung khiến nhiều người cảm phục bởi nghị lực sống mạnh mẽ. Bà mẹ đơn thân không để bản thân gục ngã mà nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống, phát triển sự nghiệp để chăm lo cho hai con thật tốt.

Vừa ly hôn chồng thứ 2, Nguyễn Hồng Nhung trút nỗi lòng với hai con gây xúc động mạnh Dòng tâm sự đầu tiên của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung gửi đến hai con sau khi chia tay chồng Việt kiều nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-tin-vui-bat-ngo-khi-vua-ly-hon-lan-2-hong-nhung-coi-ao-khoe-than-goi-cam-340474.html