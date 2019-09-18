Vừa ly hôn chồng thứ 2, Nguyễn Hồng Nhung trút nỗi lòng với hai con gây xúc động mạnh

Dòng tâm sự đầu tiên của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung gửi đến hai con sau khi chia tay chồng Việt kiều nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em.

Những ngày qua, người hâm mộ vô cùng tiếc nuối trước thông tin ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung ly hôn chồng doanh nhân sau 4 năm chung sống và có 1 cô con gái nhỏ. Được biết cả hai "đường ai nấy đi" trong êm đẹp. Hồng Nhung bình thản đón nhận mọi chuyện và xem đây như quy luật bù trừ của cuộc sống. Sau khi thông tin này được tiết lộ, mọi động thái của ca sĩ Hồng Nhung đều thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Nguyễn Hồng Nhung chia tay doanh nhân Minh Quân đã được vài tháng. Hiện cô đang sống cùng 2 con tại Mỹ - Ảnh: Internet

Mới đây, Nguyễn Hồng Nhung vừa đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên hai con lên trang Facebook cá nhân. Nữ ca sĩ gây xúc động khi viết kèm dòng tâm sự: "Sự vất vả của mẹ được đền đáp xứng đáng nhất là những khoảnh khắc này thôi... thế giới ngoài kia cứ để mẹ lo".

Dưới bài viết, mọi người để lại bình luận khen ngợi sự đáng yêu của ba mẹ con - Ảnh: FB

Dường như sau biến cố hôn nhân, bà mẹ đơn thân đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô tập trung cho công việc, không ngại vất vả chỉ mong hai con có cuộc sống tốt nhất.

Ở tuổi 38, nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp và thành công - Ảnh: FB

Cô có cuộc sống giàu sang đáng ngưỡng mộ tại Mỹ - Ảnh: FB

Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981, được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004. Cô sang Mỹ định cư sau đó 1 năm. Trước khi tái hôn với doanh nhân Minh Quân năm 2015, mỹ nhân họ Nguyễn kết hôn lần đầu với Quý Nguyễn - em trai của Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) và có chung một cậu con trai.

Sau 4 năm chung sống, Nguyễn Hồng Nhung chia tay chồng thứ 2 và một mình nuôi 2 con Thông tin ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và chồng doanh nhân Việt kiều "đường ai nấy đi" sau nhiều năm mặn nồng khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-ly-hon-chong-thu-2-nguyen-hong-nhung-trut-noi-long-voi-hai-con-gay-xuc-dong-manh-338196.html