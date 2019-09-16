Sau 4 năm chung sống, Nguyễn Hồng Nhung chia tay chồng thứ 2 và một mình nuôi 2 con

Hậu trường 16/09/2019 15:53

Thông tin ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và chồng doanh nhân Việt kiều "đường ai nấy đi" sau nhiều năm mặn nồng khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Ít giờ qua, thông tin ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đổ vỡ cuộc hôn nhân thứ 2 với doanh nhân Minh Quân được đăng tải rầm rộ khiến công chúng ngỡ ngàng. Được biết, cả hai đã chia tay được ít tháng. Hiện nữ ca sĩ đang sống cùng hai con trong căn biệt thự riêng ở Mỹ.

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Hồng Nhung và chồng Việt kiều chia tay sau 4 năm chung sống và có con gái chung - Ảnh: Internet

Ca sĩ Hồng Nhung sang Mỹ định cư năm 2005 sau ồn ào lộ clip nóng với bạn trai. 5 năm sống nơi xứ người, cô nàng kết hôn lần đầu với Quý Nguyễn - em trai ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) năm 2010. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm mặn nồng, cả hai chia tay khi có một cậu con trai. Sau đó nữ ca sĩ kết duyên cùng doanh nhân Minh Quân và có với nhau một cô con gái.

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Dù Hồng Nhung chưa chính thức xác nhận, nhưng quản lý của cô - diễn viên Đức Tiến đã chia sẻ với truyền thông về việc này - Ảnh: FB

Sau biến cố hôn nhân, nữ ca sĩ dành thời gian nghỉ ngơi, ngồi thiền, đọc sách, tập yoga... để lấy lại cân bằng trong cuộc sống, tập trung nuôi dạy hai con.

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Ở tuổi 38, Hồng Nhung có sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên vẫn chưa được trọn vẹn - Ảnh: FB

Sau hơn 10 năm định cư tại Mỹ, Nguyễn Hồng Nhung gây chú ý với cuộc sống giàu sang đáng ngưỡng mộ. Giọng hát của cô cũng được khán giả hải ngoại yêu thích và mến mộ. Ngoài ra, việc làm đại diện của nhiều nhãn hàng, tham dự sự kiện cũng đem lại cho bà mẹ đơn thân nguồn thu không hề nhỏ.

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