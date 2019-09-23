Mới 7 tuổi, con gái Hồng Nhung gây sốt với nét đẹp lai Tây, sao Việt thốt lên 'xinh ngất luôn'

Hậu trường 23/09/2019 15:51

Quang Linh, Thanh Thảo, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng... hết lời ngợi khen vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của con gái Hồng Nhung.

Chỉ đăng tải một bức ảnh của con gái cưng - bé Tép lên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung "nở mày nở mặt" khi nhận được vô số lời ngợi khen từ cư dân mạng.

Cụ thể ít giờ trước, cô "Bống" vừa chia sẻ lên Facebook bức ảnh chính diện của "tiểu công chúa" kèm chú thích: "Có phải bà mẹ nào cũng thấy con mình giống thiên thần?".

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Gương mặt lai Tây xinh như thiên thần cùng mái tóc dài quá lưng của bé Tép - Ảnh: FB

Ngay khi đăng tải, bài viết của bà mẹ đơn thân đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Không chỉ người hâm mộ mà nhiều sao Việt như: Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hà Anh... đều hết lời khen ngợi cô bé vì quá xinh xắn, khí chất ngút ngàn.

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Đàm Vĩnh Hưng ca ngợi vẻ đẹp của con gái Hồng Nhung là: 'Thiên thần của các thiên thần'...
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... ca sĩ Quang Linh lại muốn ngất đi vì cô bé quá xinh - Ảnh: FB

Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng con gái Hồng Nhung đã lộ rõ nét đẹp lai Tây "cực phẩm", hứa hẹn sẽ là mỹ nhân tương lai khi thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Được biết, từ bé hai con nhà nữ ca sĩ đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Trong khi anh cả Tôm thích các loại nhạc cụ, thì cô em lại rất mê hội họa.

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Những khoảnh khắc đáng yêu của 'công chúa nhỏ' được nữ ca sĩ ghi lại và chia sẻ - Ảnh: FB
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Hồng Nhung bên hai con song sinh Tôm và Tép - Ảnh: FB

Giữa năm 2018, diva Hồng Nhung công khai chuyện ly hôn với chồng Tây sau 8 năm chung sống. Sau chia tay, nữ ca sĩ được quyền nuôi hai con. Hơn 1 năm sau biến cố hôn nhân, bà mẹ đơn thân nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô tìm niềm vui bên đam mê âm nhạc và nuôi dạy hai con. Tình yêu và sự chăm sóc chu đáo của nữ ca sĩ đã giúp Tôm - Tép sống vui vẻ, quên đi nỗi mất mát không được gặp ba thường xuyên.

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