Đại gia Myanmar bất ngờ tiết lộ đã có quan hệ tình cảm với chồng cũ Hồng Nhung 20 năm trước

Chúc mừng năm mới 2020, doanh nhân Thiri Thant Mon bất ngờ tiết lộ đã quen biết chồng cũ Hồng Nhung 20 năm trước.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Thiri Thant Mon chia sẻ bức ảnh cũ bên ông xã Kevin Gilmore cách đây 20 năm. Bức ảnh được chụp vào năm 2000, cả hai cùng nhau đón giao thừa tại Luân Đôn. Vậy là 20 năm trước, chồng cũ Hồng Nhung và doanh nhân gốc Myanmar đã yêu nhau. Sau hàng loạt thăng trầm, cuối cùng cặp đôi cũng đã tái hợp.

Cô đăng tải bức ảnh nhắc nhớ lại kỷ niệm 20 năm trước - Ảnh: FB

Một hình ảnh khác được bạn thân của vợ chồng Kevin Gilmore chia sẻ dưới phần bình luận - Ảnh: FB

Thiri Thant Mon viết (tạm dịch): "20 năm trước, Kev và tôi đã đứng chụp ảnh chào đón thiên niên kỷ mới cạnh sông Thames ở Luân Đôn. Sau khi xem pháo hoa, chúng tôi đi bộ từ Westminster về nam Kensington. Tôi đi chân trần mặc dù trời rất lạnh.

20 năm sau, chúng tôi lại một lần nữa làm nên điều kỳ diệu khi cùng nhau chào đón một thập kỷ mới. Anh ấy ở nhà với tôi cùng các con.

20 năm là một quãng thời gian dài, nhưng cũng trôi qua trong nháy mắt. Cuộc sống của tôi ngập tràn những chuyến phiêu lưu, khám phá kéo dài".

Trước khi xây dựng hạnh phúc bên nhau, cả hai đều đã trải qua đổ vỡ và có con riêng - Ảnh: FB

Giữa năm 2018, Kevin Gilmore và diva Hồng Nhung chính thức chia tay sau 8 năm chung sống và có 1 cặp song sinh. Đầu năm 2019, anh làm đám cưới với doanh nhân thành đạt người Myanmar. Hiện tại cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh con trai chung kháu khỉnh vừa chào đời.

Hiếm lắm chồng cũ Hồng Nhung mới lộ diện bên con mới sinh, em bé giống bố như đúc Doanh nhân Thiri Thant Mon hào hứng khoe khoảnh khắc chồng cũ Hồng Nhung - ông xã Kelvin Gilmore ôm con trai 3 tháng tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-gia-myanmar-bat-ngo-tiet-lo-da-co-quan-he-tinh-cam-voi-chong-cu-hong-nhung-20-nam-truoc-347817.html