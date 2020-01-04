Hậu ly hôn, Hồng Nhung khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 50 khi đi chơi cùng 2 con song sinh

Hậu trường 04/01/2020 17:24

Diva Hồng Nhung khoe nhan sắc rạng ngời nhân dịp đầu năm 2020. Cô được ngợi khen hết lời bởi nhan sắc trẻ trung dù đã bước sang tuổi 50.

Hơn 1 năm ly hôn và làm mẹ đơn thân, cuộc sống của diva Hồng Nhung luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ngoài đam mê ca hát, thời gian còn lại "cô Bống" đều dành trọn cho hai con song sinh, đưa hai nhóc tỳ đi du lịch trong và ngoài nước.

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Sau khi hôn nhân 8 năm đổ vỡ, Hồng Nhung một mình chăm sóc 2 con - Ảnh: FB

Dù cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được tâm trạng thoải mái và yêu đời sau biến cố hôn nhân. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Hồng Nhung luôn khiến mọi người tấm tắc ngợi khen bởi hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. Bước sang tuổi 50, bà mẹ hai con vẫn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt.

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Hai nhóc tỳ nhà nữ diva đã cao lớn, biết yêu thương và nghe lời mẹ - Ảnh: FB
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Không thể gặp ba thường xuyên, Tôm và Tép nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ mẹ - Ảnh: FB

Mới đây, nàng diva của làng nhạc Việt vừa có chuyến du lịch vui vẻ bên hai con Tôm và Tép. Nữ ca sĩ được ngợi khen hết lời khi đăng tải loạt ảnh cười rạng rỡ khoe nhan sắc bị thời gian lãng quên.

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Ở tuổi 50, nữ diva tự tin đọ sắc cùng bạn bè - Ảnh: FB

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Chụp ảnh cận mặt, Hồng Nhung khoe làn da căng bóng không có dấu hiệu lão hóa - Ảnh: FB
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Cuộc sống của cô bên 2 nhóc tỳ rất thoải mái và vui vẻ - Ảnh: FB
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Ngoài chăm sóc 2 con, nữ ca sĩ tìm niềm vui bên bạn bè và niềm đam mê ca hát - Ảnh: FB

Để giữ được sắc vóc như hiện tại, ca sĩ Hồng Nhung phải luyện tập chăm chỉ. Mỗi ngày, cô đều dành một khoảng thời gian để tập yoga. Ngoài ra, bà mẹ hai con cũng có chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

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