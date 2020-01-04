Hậu ly hôn, Hồng Nhung khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 50 khi đi chơi cùng 2 con song sinh

Hơn 1 năm ly hôn và làm mẹ đơn thân, cuộc sống của diva Hồng Nhung luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ngoài đam mê ca hát, thời gian còn lại "cô Bống" đều dành trọn cho hai con song sinh, đưa hai nhóc tỳ đi du lịch trong và ngoài nước.

Sau khi hôn nhân 8 năm đổ vỡ, Hồng Nhung một mình chăm sóc 2 con - Ảnh: FB

Dù cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được tâm trạng thoải mái và yêu đời sau biến cố hôn nhân. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Hồng Nhung luôn khiến mọi người tấm tắc ngợi khen bởi hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp. Bước sang tuổi 50, bà mẹ hai con vẫn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt.