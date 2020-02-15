Cuộc sống của diva Hồng Nhung thế nào khi làm mẹ đơn thân của 2 con song sinh?

Giữa năm 2018, ca sĩ Hồng Nhung khiến công chúng nuối tiếc khi chia sẻ chuyện ly hôn với chồng ngoại quốc. Gần 2 năm trở lại với cuộc sống độc thân, nữ diva nhận được sự quan tâm, yêu mến nhiều hơn từ bạn bè và fan.

Không để bản thân gục ngã sau cú sốc hôn nhân, Hồng Nhung nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô dành nhiều thời gian hơn cho hai con song sinh và tích cực chạy show, phát triển đam mê âm nhạc của mình. Thời gian rảnh, bà mẹ đơn thân cùng hai nhóc tỳ đi du lịch khắp thế giới, thỉnh thoảng gặp gỡ trò chuyện cùng bạn bè.