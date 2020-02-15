Cuộc sống của diva Hồng Nhung thế nào khi làm mẹ đơn thân của 2 con song sinh?

Hậu trường 15/02/2020 17:03

Thông qua trang cá nhân, có thể thấy cuộc sống của ca sĩ Hồng Nhung rất vui vẻ và thoải mái. Cô dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc các con và gặp gỡ bạn bè.

Giữa năm 2018, ca sĩ Hồng Nhung khiến công chúng nuối tiếc khi chia sẻ chuyện ly hôn với chồng ngoại quốc. Gần 2 năm trở lại với cuộc sống độc thân, nữ diva nhận được sự quan tâm, yêu mến nhiều hơn từ bạn bè và fan.

Không để bản thân gục ngã sau cú sốc hôn nhân, Hồng Nhung nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô dành nhiều thời gian hơn cho hai con song sinh và tích cực chạy show, phát triển đam mê âm nhạc của mình. Thời gian rảnh, bà mẹ đơn thân cùng hai nhóc tỳ đi du lịch khắp thế giới, thỉnh thoảng gặp gỡ trò chuyện cùng bạn bè.

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Hồng Nhung sống bình yên bên các con sau khi ly hôn - Ảnh: FB

Dịp lễ Tình nhân năm nay, Hồng Nhung cũng không để bản thân phải cô đơn 1 mình. Nữ diva cười hạnh phúc khi gặp gỡ hội bạn thân, cùng chúc mừng Valentine.

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Nụ cười rạng rỡ của cô sau gần 2 năm bước vào cuộc sống mẹ đơn thân - Ảnh: FB

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Nữ diva đón lễ Tình nhân ấm áp cùng những người bạn tại Vũng Tàu - Ảnh: FB
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Hai bé Tôm và Tép cùng đi chơi với mẹ - Ảnh: FB

Trong ảnh, diva Hồng Nhung cười rạng rỡ đọ sắc cùng hội bạn toàn mỹ nhân, có cả Hoa hậu Hà Kiều Anh. Ở tuổi 50 và trải qua hai lần sinh nở, nữ diva khiến mọi người xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp của mình. Giọng ca sinh năm 1970 còn gây chú ý bởi ngoại hình thon gọn, săn chắc.

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Trên trang cá nhân, Hồng Nhung khoe rất nhiều ảnh về cuộc sống đời thường của ba mẹ con - Ảnh: FB
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Không có ba bên cạnh, hai bé Tôm và Tép đang sống vui vẻ bên mẹ - Ảnh: FB

Dù chia sẻ nhiều về cuộc sống đời thường nhưng trong chuyện tình cảm, nữ diva lại vô cùng kín tiếng. Suốt hơn 1 năm qua, Hồng Nhung vẫn đi về lẻ bóng và chưa một lần đề cập đến tình yêu mới.

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