Hé lộ biệt thự mới tậu của diva Hồng Nhung tại Mỹ, choáng ngợp vì độ hoành tráng

Hậu trường 06/03/2020 15:34

Theo chia sẻ của ca sĩ Bằng Kiều, biệt thự mới của diva Hồng Nhung rất đẹp, tọa lạc trên đỉnh đồi Hollywood, nhưng muốn đến nơi phải đi khá xa.

Hồng Nhung là một trong những diva hàng đầu Việt Nam hiện nay, được đông đảo khán giả yêu thích. Sau hơn 20 năm đứng trên sân khấu, diva Hồng Nhung đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc khó thay thế trong thị trường nhạc Việt. Sự nghiệp luôn trên đỉnh cao giúp nữ ca sĩ sở hữu cuộc sống giàu sang cùng khối tài sản đáng mơ ước.

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Hồng Nhung thường xuyên đi du lịch khắp trong và ngoài nước cùng Tôm và Tép - Ảnh: FB

Được biết, bên cạnh căn chung cư tiện nghi đang sống cùng 2 con tại TP. Hồ Chí Minh, Hồng Nhung còn sở hữu biệt thự tại nước ngoài. Mới đây, ca sĩ Bằng Kiều đã hé lộ về ngôi nhà khang trang của cô bạn thân tại Mỹ.

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Bằng Kiều, Quang Linh, Huy MC... đến thăm nhà bạn thân - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, căn biệt thự đang tu sửa và trong quá trình hoàn thiện. Dù vậy, qua một vài hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng cũng không khỏi choáng ngợp trước độ rộng lớn và sang trọng của nó.

Tuy nhiên, điều khiến Bằng Kiều không hài lòng khi đến nhà diva Hồng Nhung tại Mỹ là nơi đây nằm trên đỉnh đồi Hollywood thuộc thành phố Los Angeles, bang California. Nam ca sĩ phải đi 1 tiếng rưỡi, đến nơi phải soi đèn pin và leo trèo mới đến được nhà "cô Bống".

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Nhà mới của Hồng Nhung tại Mỹ vẫn đang được hoàn thiện - Ảnh: Internet
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Nội thất gỗ được thiết kế sang trọng - Ảnh: FB

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Bên trong ngôi nhà khá rộng và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: Internet

Có sự nghiệp vững vàng nhưng Hồng Nhung lại không được may mắn trong hôn nhân. Năm 2018, cô và ông xã ngoại quốc ly hôn sau 8 năm gắn bó. Sau biến cố hôn nhân, cô dần lấy lại cân bằng và tận hưởng cuộc sống bình yên bên cặp song sinh.

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