Hé lộ biệt thự mới tậu của diva Hồng Nhung tại Mỹ, choáng ngợp vì độ hoành tráng

Hồng Nhung là một trong những diva hàng đầu Việt Nam hiện nay, được đông đảo khán giả yêu thích. Sau hơn 20 năm đứng trên sân khấu, diva Hồng Nhung đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc khó thay thế trong thị trường nhạc Việt. Sự nghiệp luôn trên đỉnh cao giúp nữ ca sĩ sở hữu cuộc sống giàu sang cùng khối tài sản đáng mơ ước.

Hồng Nhung thường xuyên đi du lịch khắp trong và ngoài nước cùng Tôm và Tép - Ảnh: FB

Được biết, bên cạnh căn chung cư tiện nghi đang sống cùng 2 con tại TP. Hồ Chí Minh, Hồng Nhung còn sở hữu biệt thự tại nước ngoài. Mới đây, ca sĩ Bằng Kiều đã hé lộ về ngôi nhà khang trang của cô bạn thân tại Mỹ.