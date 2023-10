Hơn 1 năm kết hôn, đại gia Myanmar nhắc lại chuyện 20 năm trước với chồng cũ Hồng Nhung

Trước khi tổ chức đám cưới vào đầu năm 2019, Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore - chồng cũ Hồng Nhung từng quen biết và có quan hệ tình cảm 20 năm trước.

Cuộc sống của chồng cũ Hồng Nhung sau khi tái hôn với diễn giả nổi tiếng người Myanmar nhận được sự quan tâm của nhiều người. Hơn 1 năm sau đám cưới, cuộc sống của vợ chồng Kevin Gilmore vô cùng bình yên và hạnh phúc khi chào đón con trai chung đầu tiên ra đời. Trên trang cá nhân, doanh nhân Thiri Thant Mon thường xuyên chia sẻ về cuộc sống viên mãn bên chồng con.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi sau hơn 1 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Mới đây, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung thu hút sự chú ý của mọi người khi khoe khoảnh khắc tự tay cắt tóc cho chồng trong thời gian ở nhà tránh dịch. Cô viết: "I think I did a good job! Gave my husband a haircut. Yes, that quarantine story" (Tạm dịch: Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt khi cắt tóc cho ông xã. Vâng, đây là câu chuyện thời giãn cách xã hội).

Ngoài ra, cô còn hồi tưởng lại quá khứ 20 năm trước. Lúc này, cả hai từng hẹn hò khi còn là sinh viên. Nữ doanh nhân từng tự tay cắt tóc cho ông xã cách đây 20 năm: "The last 'and first' time I cut anyone's hair was actually Kevin's way back 20 years ago!" (Tạm dịch: Lần cuối và lần đầu tiên tôi cắt tóc cho ai đó thực ra vẫn là Kevin của 20 năm về trước).

Thiri Thant Mon cắt tóc cho chồng trong thời gian cách ly xã hội - Ảnh: FB

Hình ảnh cặp đôi cách đây 20 năm được chia sẻ - Ảnh: FB

Trước khi kết hôn với Kevin Gilmore vào đầu năm 2019, doanh nhân Thiri Thant Mon từng đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu và có 2 con trai riêng. Hiện hai bé đang sống cùng bố, thi thoảng cô vẫn đăng ảnh bên các con.

