Được tặng 100 triệu mừng sinh nhật, Thúy Hằng - Thúy Hạnh hài hước: 'Bố mẹ có điều kiện... thích thật'

Hậu trường 03/02/2020 16:26

Chị em siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh khiến bạn bè và người hâm mộ xuýt xoa, ngưỡng mộ khi khoe món quà thiết thực từ ba mẹ nhân dịp sinh nhật.

Nhân dịp sinh nhật con gái, bố mẹ siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh đã chuyển cho mỗi cô con gái món quà là 50 triệu đồng kèm lời nhắn: "Bố mẹ mừng sinh nhật con". Khi nhận được món quà này, Thúy Hằng chia sẻ một cách hài hước trên trang cá nhân và tag tên em gái: "Bố mẹ có 'điều kiện'... thích thật".

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Siêu mẫu Thúy Hằng được bố mẹ tặng 50 triệu mừng tuổi mới - Ảnh: FB
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Ảnh gia đình 3 thế hệ nhà siêu mẫu - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ siêu mẫu thu hút sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng. Dù đã có chồng con và cuộc sống giàu sang viên mãn, hai chân dài này vẫn được bố mẹ cưng chiều hết mực. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp bày tỏ lòng ngưỡng mộ với chị em Thúy Hằng và Thúy Hạnh vì có bố mẹ tâm lý.

MC Phan Anh, Hoàng Hải Thu, Quốc Đại... cùng nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng: "Sướng thế chứ lị. Chúc mừng hai chị nhé"; "Ông bà mất đứt 100 triệu. Quà to quá. Chúc mừng sinh nhật hai nàng siêu nhân xinh đẹp nhé. Chúc mọi sự may mắn, tốt lành"; "Sướng thật nhỉ hôm nào dành cho chị em một buổi nhé"; "Chúc mừng sinh nhật chị nhé! Thế này phải khao rồi ạ"...

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Chị em song sinh Thúy Hằng và Thúy Hạnh - Ảnh: Internet

Thúy Hằng và Thúy Hạnh là cặp chị em song sinh nổi tiếng của làng giải trí Việt. Không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, cả hai còn sở hữu tổ ấm riêng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Hiện Thúy Hạnh đang sống tại TP. Hồ Chí Minh cùng nhạc sĩ Minh Khang và 2 con gái. Trong khi đó, người mẫu Thúy Hằng có cuộc sống viên mãn tại Hà Hội cùng ông xã là tiến sĩ kinh tế cùng 2 con đủ nếp đủ tẻ.

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Từ khóa:   Thúy Hằng Thúy Hạnh Thúy Hằng và Thúy Hạnh

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