Hà Anh: Phụ nữ đã tự biến mình thành ô sin chính hiệu cho chồng con sau khi kết hôn

Hậu trường 03/02/2020 14:48

Siêu mẫu Hà Anh khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ quan điểm của mình về cuộc sống của phái đẹp sau khi lập gia đình và sinh con.

Là một phụ nữ thành công cả trong hôn nhân và sự nghiệp, cuộc sống của siêu mẫu Hà Anh khiến mọi người ngưỡng mộ. Chân dài này thường xuyên chia sẻ nhiều triết lý sống và cách giữ gìn hạnh phúc được nhiều chị em quan tâm, theo dõi.

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Ở tuổi 38, Hà Anh là chủ nhân của nhiều phát ngôn triết lý về phụ nữ - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, chân dài này vừa đăng tải status nêu quan điểm của bản thân về cuộc sống của phái đẹp trước và sau khi kết hôn.

Hà Anh cho rằng: "Phụ nữ Việt chúng ta thường sung sướng thời con gái, tận hưởng sự theo đuổi của cánh đàn ông như một tiểu thư thực sự. Vậy điều gì khác đi khi chúng ta làm vợ, để biến chúng ta từ một tiểu thư thành một nàng ô sin chính hiệu cho chồng và con?".

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Cô cho rằng, phụ nữ đã tự biến mình thành ô sin khi lập gia đình - Ảnh: FB

Hiểu được văn hóa và nếp sống của phụ nữ Việt, Hà Anh không xúi chị em bỏ mặc chồng con, bởi "có xúi cũng chẳng được". Thay vào đó, chân dài này khuyên chân thành: "Các chị em hãy dành thời gian để chăm chút cho sức khoẻ, tinh thần, sắc đẹp của chính mình để luôn được cảm thấy mình mãi được là những cô tiểu thư ngày nào, dù đã làm vợ hay làm mẹ".

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Cô khuyên chị em hãy biết yêu bản thân và trân trọng giá trị của chính mình nhiều hơn nữa - Ảnh: FB

Cuối bài viết, người mẫu Hà Anh cũng không quên nhắn nhủ đến các ông chồng: "Các anh chỉ cần gật đầu khen chúng tôi, anh nào ga lăng thì móc ví ra mua tặng vợ mình món quà nho nhỏ để chúng tôi biết mình được chồng yêu trân trọng. Thế thôi!".

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Tự nhận xét bản thân là người hiền lành không thích gây chuyện với ai, tuy nhiên khi bị động chạm, siêu mẫu Hà Anh không ngần ngại đáp trả.

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