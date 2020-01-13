Bất ngờ bị một người đàn ông khoảng 60 tuổi say xỉn có hành vi kém lịch sự, siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây vô cùng bức xúc.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh vừa đăng tải bài viết nói về ý thức kém của một số người đàn ông. Cô kể lại câu chuyện không vui khi cùng ông xã ngoại quốc và bạn bè mừng năm mới tại một quán bar. Nữ siêu mẫu vô cùng bức xúc khi bị một người đàn ông khoảng 60 tuổi có nhiều hành động khiếm nhã, trêu ghẹo. Hà Anh kể lại: "Bỗng dưng có một người đàn ông cỡ 60 tiến tới bàn chúng tôi. Bộ điệu say xỉn khó mà mở mắt nổi. Ông ta dồn tôi và cô bạn của tôi vào một góc, rồi lớn tiếng hỏi anh bạn chúng tôi (chồng cô bạn tôi) "Ông bạn trông thế kia mà có được hai cô em khá đấy nhỉ!". Bạn tôi (cũng người nước ngoài) lịch sự đáp "Không cô ấy - chỉ bạn tôi - là vợ tôi. Còn kia là bạn tôi!

Ông ta không màng gì đến lời bạn tôi, tiếp tục huyênh hoang về việc ông ta là nhà xuất khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất khu vực Châu Mỹ La Tinh. Rồi ép chúng tôi nhảy, nói chuyện với ông ta". Hà Anh cùng chồng đón Tết Dương lịch ở bar - Ảnh: FB Khó chịu vì bị làm phiền, Hà Anh bỏ ra ngoài tìm bảo vệ nhưng không tìm được ai. Tiếp đó, cô kéo ông xã ra nhảy để người này tự giác bỏ đi nhưng không ngờ: "Ấy vậy mà 20 phút sau quay lại lão vẫn hiên ngang đứng đó, hai cô bạn tôi dạt sang hai phía! Một người bạn của chồng tôi có bảo với ông ta là ông ta nên rời khỏi chỗ đó, nhưng ông ta lớn tiếng bảo: Cút ngay! Mà anh bạn chồng tôi cũng thuộc loại trẻ, cao to lực lưỡng nhưng vì lịch sự nên chẳng làm gì nổi lão ta.

Tổ ấm hạnh phúc của nàng siêu mẫu bên chồng con - Ảnh: FB Khi quay về bàn, tôi kêu lên: Trời ơi ông ta vẫn đứng đó! Chồng tôi lúc này không chịu nổi nữa, bước ra, dùng người chắn giữa ông ta và tôi rồi nói: Tôi nghĩ ông nên rời khỏi bàn chúng tôi bây giờ! Ông ta hất mặt: Tôi không nghĩ thế! Thế là chồng tôi đẩy ông ta ra góc bên ngoài, một tay giữ ông ta rồi nói: Ông đi ra ngoài ngay! Ông đã say rồi! Đến lúc này bảo vệ từ đâu mới kéo tới. Tôi cũng bước tới bảo chồng: Anh hãy để cho bảo vệ giải quyết với ông ta! Ông ta không xứng đáng làm hỏng buổi tối của chúng ta! Chồng tôi và bảo vệ áp tải ông ta ra khỏi bar. Lúc này, một chị còn lại bên tôi nói: Em bảo chồng em đừng đánh ông ta, ông ta nhây lắm. Rồi nhỡ ai lại quay điện thoại lại đưa lên mạng thì bất lợi cho em! Tôi trấn an chị, chồng tôi không bao giờ đánh ai cả, nhưng tôi cũng hiểu nhìn cái ông già 60 đầu đã có tóc bạc kia bị anh chồng trẻ cao to của tôi dí vào góc, ai không biết chuyện nhìn vào cũng bất lợi thật!". Dù không thích chồng nóng tính nhưng trong trường hợp vừa qua, cô ủng hộ cách làm quyết liệt của anh - Ảnh: FB Dù vụ việc đã trôi qua nhiều ngày nhưng đến hiện tại, người mẫu Hà Anh vẫn còn khá bức xúc khi kể lại: "Họ cho rằng họ có tiền là họ có thể làm gì cũng được. Xin lỗi, Việt Nam không còn là thuộc địa nữa. Phụ nữ chúng tôi là bình đẳng, thậm chí là đứng trên cái loại bê tha như những thằng đàn ông như thế này".

Bị giục đẻ vì sắp chạm ngưỡng 40, Hà Anh nói gì mà khiến chị em 'gật đầu lia lịa'? Siêu mẫu Hà Anh vẫn chưa có ý định sinh thêm con thứ hai dù phải chịu sức ép về tuổi tác. Cô cho biết, chỉ sinh khi bản thân thật sự thoải mái.

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