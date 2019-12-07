Hà Anh dự đoán người đẹp này sẽ kế nhiệm H'Hen Niê tại 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'

Hậu trường 07/12/2019 10:44

Siêu mẫu Hà Anh dành lời khen cho vóc dáng, gương mặt và những điểm nổi bật của người đẹp Lê Hoàng Phương. Cô dự đoán đây là thí sinh tiềm năng giành vương miện "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019".

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ đưa ra dự đoán về thí sinh tiềm năng có thể đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Theo đó, cô nàng đoán người kế nhiệm Hoa hậu H'Hen Niê là người đẹp sinh năm 1995 đến từ Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương.

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Thí sinh Lê Hoàng Phương sở hữu gương mặt thanh tú đầy cá tính, đường nét sắc sảo - Ảnh: FB
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Đây là một trong những người đẹp được nhận xét tiềm năng của vị trí tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: FB

Theo Hà Anh, thí sinh mang số báo danh 231 hội tụ đầy đủ những lợi thế để giành được chiếc vương miện danh giá. Nữ siêu mẫu viết: “Gương mặt đẹp, biểu cảm cá tính quyến rũ, cơ thể săn chắc, chiều cao chuẩn. Tiềm năng cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đây".

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Liệu Hà Anh có dự đoán đúng, hay một cái tên sáng giá khác sẽ đăng quang vào tối nay? - Ảnh: FB

Hiện tại, Lê Hoàng Phương đang là một trong những thí sinh được nhiều người chú ý. Với thần thái hút hồn, gương mặt thanh tú cùng chiều cao ấn tượng 1m75 và số đo 3 vòng khá chuẩn 84-63-93, chân dài sinh năm 1995 sở hữu vóc dáng cân đối quyến rũ.

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Ít ngày sau hôn lễ, Á hậu Hoàng Oanh ra Nha Trang tổng duyệt chương trình cùng Trấn Thành - Ảnh: Internet

Sau 4 tháng tranh tài, tối nay (7/12) chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại Nha Trang. 45 thí sinh sẽ thể hiện hết mình để tỏa sáng và trở thành người xứng đáng nhất kế nhiệm Hoa hậu H’Hen Niê. MC Trấn Thành và Á hậu Hoàng Oanh sẽ là người dẫn dắt đêm thi quan trọng này.

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Từ khóa:   Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Lê Hoàng Phương hoa hậu H’Hen Niê

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