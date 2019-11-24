Kết thúc 2 năm đương nhiệm, Hoa hậu H'Hen Niê sẽ ở nhà thuê vì chưa đủ tài chính

Hậu trường 24/11/2019 14:57

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết sẽ ở nhà thuê vì không đủ tiền để mua lại căn hộ đã được cấp khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

H'Hen Niê là hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến của đông đảo công chúng sau 2 năm đương nhiệm. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gặt hái được nhiều thành công và tạo tiếng vang lớn ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Ngoài ra, những hoạt động cộng đồng của chân dài Ê Đê cũng được mọi người ủng hộ.

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Có thể nói, Hoa hậu H'Hen Niê đã có 2 năm đương nhiệm vô cùng thành công - Ảnh: Internet

Ngày 7/12 tới đây, Hoa hậu H'Hen Niê chính thức kết thúc nhiệm kỳ 2 năm. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải trả lại căn hộ đã được cấp khi đăng quang vào năm 2017. Căn chung cư cao cấp này là phần thưởng dành cho chân dài Tây Nguyên trong thời gian đương nhiệm để thuận tiện cho công việc.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 cho biết sẽ ở nhà thuê vì khả năng tài chính không đủ để mua lại căn chung cư cao cấp đang ở. Số tiền tích góp được trong suốt nhiệm kỳ, H'Hen Niê sẽ đầu tư kinh doanh và phát triển hình ảnh bản thân.

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Cô là một trong những nàng hậu rất chăm thay đổi phong cách - Ảnh: FB
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H'Hen Niê làm mới diện mạo của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Internet

Hiện tại H'Hen Niê đã tìm được nhà mới để thuê và có kế hoạch riêng cho tương lai. Cô chia sẻ trên 2Sao: "Hiện tôi đã tìm được nhà. Cuộc sống chắc chắn sẽ ổn thôi. Mọi người nói tôi là 'cô hoa hậu nghèo nhất Việt Nam', tôi thấy cũng đúng. Nhưng tôi hy vọng khán giả sẽ so sánh độ giàu - nghèo về tâm hồn nhiều hơn".

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Không dùng ngôn từ gay gắt đáp trả khi nhận về những bình luận tiêu cực chê bai nhan sắc, Hoa hậu H'Hen Niê phản pháo hết sức nhẹ nhàng.

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