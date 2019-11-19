Bị so sánh với thảm họa thẩm mỹ lỗi thế giới, H'Hen Niê đáp trả cực văn minh

Hậu trường 19/11/2019 14:18

Không dùng ngôn từ gay gắt đáp trả khi nhận về những bình luận tiêu cực chê bai nhan sắc, Hoa hậu H'Hen Niê phản pháo hết sức nhẹ nhàng.

Ngày 18/11, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi cập nhật trên Instagram hình ảnh mới nhất của mình. Nàng hậu Ê Đê được trang điểm cầu kỳ với mái tóc đen dài. Tuy nhiên ở góc chụp nghiêng, H'Hen Niê nhận về một số ý kiến trái chiều.

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Bức ảnh khiến H'Hen Niê bị chê bai mặt cứng đơ, kém xinh - Ảnh: Instagram

Một vài bình luận của dân mạng: "Khiếp đứa nào chỉnh ảnh trông khiếp thế"; "Hôm nay trang điểm không đẹp mất đi nét hồn nhiên của em tui"; "Nhìn góc này chị giống BB Trần quá"; "Khác thế ạ"... Một người khác còn so sánh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ thế giới: "Không phải anti chê bai gì, chứ phong cách này nhìn như búp bê Ken phẫu thuật thẩm mỹ hỏng vậy".

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Thảm họa thẩm mỹ thế giới 'búp bê Ken' - Ảnh: Internet 

Trước những nhận xét của cư dân mạng, chân dài Tây Nguyên lên tiếng đáp trả một cách khôn khéo.

H'Hen Niê lên tiếng: "Được so sánh vui chứ, nhưng khó lắm mới được như thế vì nét tự nhiên của Hen nhìn hay hay, vui vui thôi chứ lấn sang đẹp là Hen không có được. Ai nói Hen xấu lạ hay nét lém lỉnh là quá đúng. Nhưng có vẻ càng già, càng làm nhiều, mặt càng hóp và xương xẩu. Nhưng Hen vẫn hy vọng làn da khỏe và đẹp lên".

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H'Hen Niê đáp trả nhẹ nhàng chuẩn 'Hoa hậu thân thiện' - Ảnh: Instagram

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017Cô gây ấn tượng với mái tóc tém cá tính cùng làn da ngăm. Sau 2 năm đương nhiệm, chân dài Ê Đê đã tạo được tiếng vang khi tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa và đạt được thành tích cao trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hoa hậu H'Hen Niê gây 'sốt' với hình ảnh mang dép lào, mặc đồ bộ cùng mẹ làm việc nhà nông

Hoa hậu H'Hen Niê gây 'sốt' với hình ảnh mang dép lào, mặc đồ bộ cùng mẹ làm việc nhà nông

Hành động của Hoa hậu H'Hen Niê ở nhà khiến nhiều dân mạng thích thú. Cô không ngại khó, ngại khổ khi phụ mẹ làm công việc đồng áng.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sao phẫu thuật thẩm mỹ

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