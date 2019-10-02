Giữa tin đồn mang thai, phải bỏ dở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam về quê, H'Hen Niê chính thức lên tiếng

Hậu trường 02/10/2019 14:51

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê đã lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai trên trang Instagram cá nhân.

Cách đây vài ngày, Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ tuyên bố không thể đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vì vấn đề sức khỏe. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “Vì vấn đề sức khỏe nên thời gian tới Hen không thể đồng hành thường xuyên với Miss Universe Việt Nam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) 2019. Xin mọi người thông cảm nhé. Sẽ về quê nuôi cá và trồng thêm rau”.

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H'Hen Niê tuyên bố ngừng đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Ảnh: Internet

Thông tin này đã khiến nhiều người thất vọng và làm rộ lên tin đồn H'Hen Niê mâu thuẫn với công ty quản lý. Bên cạnh đó, mạng xã hội còn đặt ra nghi vấn nàng hậu mang thai với bạn trai nên phải về quê để tránh thị phi.

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Thông tin H'Hen Niê dừng đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 gây xôn xao dư luận – Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không hay này, H'Hen Niê đã chính thức lên tiếng phủ nhận trên Instagram cá nhân: Cái gì mà đồn tôi có bầu chèng ơi, bậy quá rồi nha! Nào nào đừng đi quá xa thế, hèn chi lượt theo dõi tui tăng ầm ầm. Nói cho mọi người an tâm là chưa có nha, nhớ nha, chưa nha! Tui cũng đam mê làm mẹ lắm nhưng chưa đâu, làm số việc lớn đã nè”.

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Bài đăng trên Instagram của nàng hậu - Ảnh: Instagram
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Người đẹp về quê để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe - Ảnh: Instagram

Bên cạnh đó, người đẹp còn khẳng định cô và công ty quản lý không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Khoảng thời gian gần đây, cô bị stress bởi công việc nên muốn dành thời gian về quê nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe.

H'Hen Niê tuyên bố không thể đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

H'Hen Niê tuyên bố không thể đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ 2017 tuyên bố không thể tham gia các hoạt động tìm kiếm gương mặt kế nhiệm tại cuộc thi năm nay vì vấn đề sức khỏe.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam scandal sao việt

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