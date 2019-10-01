Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 26: Thị Bình yêu cậu Ba khiến chồng ghen tức hơn 20 năm, Khải Duy gặp mặt Phượng

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 26, dù không biết cậu Ba là ai, nhưng suốt hơn 20 năm chung sống, chồng Thị Bình vẫn ghen với người đàn ông vô hình này.

Ở tập 25 của Tiếng sét trong mưa, vì môn đăng hộ đối, bà Hội đã chính tay bóp chết tính thiện lương của con trai. 24 năm sau ngày bỏ nhà ra đi, Khải Duy mua đồn điền và trở thành người đàn ông giàu có, hung bạo khét tiếng. Không e dè bất kỳ một thế lực nào, anh đánh đập công nhân tàn bạo, bất chấp mạng người. Dù đã có con với vợ thứ 2 Hạnh Nhi, nhưng cậu Ba vẫn không quên được Thị Bình khiến cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Hạnh Nhi oán hờn khi Khải Duy chỉ dành tình cảm cho người vợ lớn mà lãnh đạm với mình Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 26 là sự xuất hiện trở lại của Thị Bình sau 24 năm. Dù tóc đã bạc và gương mặt in hằn dấu vết của thời gian, nhưng qua cuộc nói chuyện với Phượng - con gái chung với chồng sau, có thể thấy Bình vẫn không quên được cậu Ba Khải Duy: "Hoa lài với má không chỉ có mùi thơm mà còn là...", Bình ấp úng trước ánh mắt tò mò của con gái.

Thị Bình nói chuyện với con gái Ở một diễn biến khác, chồng mới của Thị Bình (NSND Thanh Nam) nhắc tên cậu Ba với con gái: "Tao ghen với cậu Ba". Nhưng khi được hỏi: "Cậu Ba là ai?", ông chỉ biết ngậm ngùi: "Là một người vô hình, là một người mà tía phải ghen suốt hơn 20 năm nay... Tía mà biết nó là ai, tía đập cho nó bể đầu". Chồng Thị Bình ghen vì vợ luôn nhớ về cậu Ba Ở một phân đoạn khác của Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, diễn tả cuộc sống của Khải Duy bên người vợ trẻ Hạnh Nhi và hai con trai Thanh Bình và cậu Ba Xuân. Sống trong giàu sang nhưng Khải Duy vẫn không tìm được niềm vui. Anh nóng tính và liên tục quát mắng vợ con khi bị phật ý.

Cuộc sống của Khải Duy bên vợ và hai con trai Ở một diễn biến khác, Khải Duy và con trai Thanh Bình vô tình cứu Phượng trong đồn điền cao su khi cô suýt bị cưỡng hiếp. Mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Thị Bình thấp thoáng trên gương mặt cô gái trẻ, Khải Duy không khỏi nhớ thương, xót xa. Trong khi đó, cuộc gặp gỡ định mệnh với cậu Hai đã khiến Phượng xuyến xao. Liệu đây có phải là cuộc gặp gỡ dẫn đến bi kịch gia đình?. Thanh Bình cứu Phượng trong rừng cao su Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 26 vào 20h00 tối thứ ba (1/10).

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