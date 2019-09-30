Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 25: Chớp mắt 24 năm trôi qua, Khải Duy đã cưới vợ trẻ đáng tuổi con

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 25, cậu Ba đã cưới vợ mới trẻ đẹp. Lộ diện con trai chung của Bình và Khải Duy.

Ở tập 24 của Tiếng sét trong mưa, Khải Duy đau đớn xen lẫn sự phẫn nộ khi biết Bình bị vu oan. Anh vác súng đi tìm Hai Sáng, trong lúc sợ hãi vì tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc", cô khai ra tất cả, thú nhận chuyện ngoại tình với Lũ. Lúc này, bà Hội cũng thừa nhận chuyện đã vu oan cho Bình và Lũ. Quá phẫn nộ vì tội ác của má, Khải Duy chĩa súng vào bà Hội Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 25, thời gian thấm thoát trôi nhanh, 24 năm sau bi kịch, Khải Duy vẫn không quên được Bình. Người đàn ông có vẻ ngoài hung bạo ngày nào giờ râu tóc đã bạc, anh ngồi trước di ảnh của người vợ hiền đã khuất với vẻ mặt u buồn: "24 năm rồi đó Bình, thằng Thanh Bình nó giống hệt tính em hà".

Tình cảm anh dành cho vợ vẫn không thay đổi sau gần 30 năm Ở một diễn biến khác, sau gần 30 năm thì Khải Duy đã có vợ mới trẻ tuổi tên Hạnh Nhi. Dù vậy, anh vẫn giữ nguyên bản tính nóng nảy, hung bạo của mình và thẳng mặt chất vấn cô trong lúc ăn cơm.

Vợ mới trẻ đẹp của Khải Duy Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, Khải Duy chỉ tay thẳng vào Hạnh Nhi và dằn mặt: "Tôi cấm em ghen với người con gái mà tôi yêu". Khải Duy dằn mặt Hạnh Nhi vì ghen với người mà anh yêu Trong preview tập 25, con trai của Bình và Khải Duy lần đầu lộ diện. Biết con trai thường xuyên vắng nhà, Khải Duy chất vấn: "Mỗi khi ba lên đồn điền là con lập tức không có mặt ở nhà. Sức chịu đựng của ba có giới hạn, con đã làm gì có lỗi với ba nói". Thanh Bình, con trai chung của Khải Duy và Thị Bình Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 25 vào 20h00 tối thứ hai (30/9).

Lê Bê La - vẻ gợi cảm của cô hầu ác miệng phim 'Tiếng sét trong mưa' Vai cô hầu Hiểm với thói nhiều chuyện, xấu tính của Lê Bê La ở "Tiếng sét trong mưa" đang được khán giả truyền hình chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/preview-tieng-set-trong-mua-tap-25-chop-mat-24-nam-troi-qua-khai-duy-da-cuoi-vo-tre-dang-tuoi-con-339438.html