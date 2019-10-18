Hoa hậu H'Hen Niê gây 'sốt' với hình ảnh mang dép lào, mặc đồ bộ cùng mẹ làm việc nhà nông

Hành động của Hoa hậu H'Hen Niê ở nhà khiến nhiều dân mạng thích thú. Cô không ngại khó, ngại khổ khi phụ mẹ làm công việc đồng áng.

Sau chuỗi ngày hoạt động cật lực, Hoa hậu H'Hen Niê đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi ở quê. Những hoạt động của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tại quê nhà nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Nàng hậu hào hứng cùng mọi người gặt lúa - Ảnh: FB

H'Hen Niê vui vẻ cạo vỏ hạt điều phụ mẹ - Ảnh: FB

Mới đây trên trang cá nhân, nàng hậu tóc tém vừa đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường. Không ngại dơ, H'Hen Niê vui vẻ giúp mẹ hốt phân bò bón cho cây.

Bỏ hết hào quang, H'Hen Niê về nhà làm những công việc bình dị nhất - Ảnh: Internet

Nàng hậu không ngại giúp mẹ hốt phân bón cho cây - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hoa hậu Tây Nguyên cũng gây xúc động với nhiều hành động gần gũi trong chuyến về thăm quê lần này như cuốc đất, gặt lúa hay bóc vỏ hạt điều kiếm tiền lẻ phụ mẹ...

Sau khi xong việc, cô chơi đùa cùng các em nhỏ - Ảnh: FB

Trước đó, nàng hậu vướng lùm xùm "cơm không lành, canh không ngọt" với công ty quản lý khi bất ngờ tuyên bố không đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thậm chí còn xuất hiện một số tin đồn ác ý rằng H'Hen Niê mang bầu và về quê dưỡng thai. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-hhen-nie-gay-sot-voi-hinh-anh-mang-dep-lao-mac-do-bo-cung-me-lam-viec-nha-nong-341456.html