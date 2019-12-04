Chia sẻ đầu tiên của Thúy Vân sau sự cố lộ ngực trên truyền hình, sao Việt đồng loạt chúc mừng

Sau sự cố, Thúy Vân gửi lời cám ơn đến khán giả đã ủng hộ cô trong suốt hành trình tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Tối 3/12, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã diễn ra tại Nha Trang, thu hút sự chú ý rất lớn từ khán giả cả nước. Tuy nhiên, ở phần thi áo tắm, người đẹp Thúy Vân bất ngờ gặp sự cố trang phục. Khi đang trình diễn, áo tắm của chân dài sinh năm 1993 "phản chủ" khiến cô lộ vòng 1 trên sóng truyền hình.

Thúy Vân gặp sự cố lộ ngực ngay trên sân khấu khi đang trình diễn trang phục áo tắm - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, chân dài này đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Thúy Vân chia sẻ khoảnh khắc đang nở nụ cười rạng rỡ và tự tin sải bước trên sân khấu. Cô nhắn nhủ: "Chúng tôi đã có một đêm thực sự tuyệt vời. Xin cám ơn khán giả, xin cám ơn thanh xuân này".

Hình ảnh ấn tượng của Thúy Vân trong đêm bán kết - Ảnh: FB

Cận nhan sắc xinh đẹp của thí sinh mang SBD 218 - Ảnh: FB

Động thái bất ngờ của chân dài này sau sự cố ở đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thu hút sự quan tâm của mọi người. Cô nhận được hàng trăm bình luận chúc mừng từ khán giả.

Đáng chú ý, rất nhiều nghệ sĩ như: BTV Quang Minh, NTK Đức Hùng, Thụy Vân, Hồ Bích Trâm, Võ Việt Chung... cũng đồng loạt để lại bình luận chúc mừng: "Tuyệt vời và luôn tự hào về em"; "Chúc mừng em. Cố lên cho đêm chung kết nha"; "Ủng hộ em gái nhé xuất sắc"; "Luôn ủng hộ cô gái có nụ cười ngọt ngào nhất nè"; "Thúy Vân không có đối thủ nhé"...

Á hậu Thúy Vân lộ ảnh kém sắc khi chưa được chỉnh sửa, tút tát photoshop Loạt ảnh Thúy Vân chưa qua công nghệ chỉnh sửa đang trở thành đề tài bán tán của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-se-dau-tien-cua-thuy-van-sau-su-co-lo-nguc-tren-truyen-hinh-sao-viet-dong-loat-chuc-mung-345660.html