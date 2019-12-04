Chia sẻ đầu tiên của Thúy Vân sau sự cố lộ ngực trên truyền hình, sao Việt đồng loạt chúc mừng

Hậu trường 04/12/2019 16:14

Sau sự cố, Thúy Vân gửi lời cám ơn đến khán giả đã ủng hộ cô trong suốt hành trình tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Tối 3/12, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã diễn ra tại Nha Trang, thu hút sự chú ý rất lớn từ khán giả cả nước. Tuy nhiên, ở phần thi áo tắm, người đẹp Thúy Vân bất ngờ gặp sự cố trang phục. Khi đang trình diễn, áo tắm của chân dài sinh năm 1993 "phản chủ" khiến cô lộ vòng 1 trên sóng truyền hình. 

thuy van lo nguc
Thúy Vân gặp sự cố lộ ngực ngay trên sân khấu khi đang trình diễn trang phục áo tắm - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, chân dài này đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Thúy Vân chia sẻ khoảnh khắc đang nở nụ cười rạng rỡ và tự tin sải bước trên sân khấu. Cô nhắn nhủ: "Chúng tôi đã có một đêm thực sự tuyệt vời. Xin cám ơn khán giả, xin cám ơn thanh xuân này".

thuy van lo nguc 1
Hình ảnh ấn tượng của Thúy Vân trong đêm bán kết - Ảnh: FB
thuy van lo nguc 2
Cận nhan sắc xinh đẹp của thí sinh mang SBD 218 - Ảnh: FB

Động thái bất ngờ của chân dài này sau sự cố ở đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thu hút sự quan tâm của mọi người. Cô nhận được hàng trăm bình luận chúc mừng từ khán giả.

Đáng chú ý, rất nhiều nghệ sĩ như: BTV Quang Minh, NTK Đức Hùng, Thụy Vân, Hồ Bích Trâm, Võ Việt Chung... cũng đồng loạt để lại bình luận chúc mừng: "Tuyệt vời và luôn tự hào về em"; "Chúc mừng em. Cố lên cho đêm chung kết nha"; "Ủng hộ em gái nhé xuất sắc"; "Luôn ủng hộ cô gái có nụ cười ngọt ngào nhất nè"; "Thúy Vân không có đối thủ nhé"...

Á hậu Thúy Vân lộ ảnh kém sắc khi chưa được chỉnh sửa, tút tát photoshop

Á hậu Thúy Vân lộ ảnh kém sắc khi chưa được chỉnh sửa, tút tát photoshop

Loạt ảnh Thúy Vân chưa qua công nghệ chỉnh sửa đang trở thành đề tài bán tán của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Vân Thúy Vân lộ ngực Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 42 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 39 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026