Sắp hết nhiệm kỳ, Hoa hậu H'Hen Niê khoe những món đồ 'vô giá' đã cất giữ sau khi đăng quang

Hậu trường 30/11/2019 15:27

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết, cô sẽ chuẩn bị một chiếc tủ ở nhà mới để cất giữ những món đồ quý giá có được sau 2 năm đương nhiệm.

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Với những thành tích đã đạt được, cô được đánh giá cao sau 2 năm đương nhiệm. Có thể nói, H'Hen Niê là một trong những nàng hậu được yêu mến nhất hiện nay bởi nhiều yếu tố như nhan sắc, nghị lực sống và sự thông minh...

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Sau 2 năm đương nhiệm, H'Hen Niê ngày càng trưởng thành. Cô tích cực thay đổi diện mạo để làm mới hình ảnh - Ảnh: FB

Đầu tháng 12 tới đây, chân dài Tây Nguyên sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình khi BTC tìm ra Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Mới đây, nàng hậu Tây Nguyên vừa chia sẻ lên trang cá nhân những món đồ quý giá cô đã bảo quản suốt 2 năm qua. H'Hen Niê cho biết sẽ chuẩn bị một chiếc tủ thật xinh để cất giữ những món đồ này trong nhà mới.

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Những vật phẩm có giá trị tinh thần vô giá với H'Hen Nie - Ảnh: Instagram 
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Cô mang vương miện bản sao ra Nha Trang tham dự đêm chung kết 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019' - Ảnh: Instagram 

Những món đồ được Hoa hậu H'Hen Niê trân trọng cất giữ ngoài chiếc vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng, còn có những vật chỉ mang giá trị về tinh thần. Đáng chú ý là số báo danh của nàng hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, huy hiệu và một mảnh đuôi phượng hoàng Mikimoto khi lọt Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

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Công chúng vẫn đón đợi những dự án xã hội ý nghĩa mới của nàng hậu Ê Đê - Ảnh: FB

Hoa hậu H’Hen Niê đã tạo cho mình chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Sau khi hết nhiệm kỳ, chân dài Ê Đê sẽ tiếp tục phát triển những dự án riêng.

Hiện H'Hen Niê đã dọn ra khỏi căn chung cư được cấp 2 năm trước và thuê nơi ở mới với diện tích nhỏ hơn vì chưa đủ điều kiện tài chính.

Kết thúc 2 năm đương nhiệm, Hoa hậu H'Hen Niê sẽ ở nhà thuê vì chưa đủ tài chính

Kết thúc 2 năm đương nhiệm, Hoa hậu H'Hen Niê sẽ ở nhà thuê vì chưa đủ tài chính

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết sẽ ở nhà thuê vì không đủ tiền để mua lại căn hộ đã được cấp khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

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