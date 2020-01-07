Bị giục đẻ vì sắp chạm ngưỡng 40, Hà Anh nói gì mà khiến chị em 'gật đầu lia lịa'?

Hậu trường 07/01/2020 14:58

Siêu mẫu Hà Anh vẫn chưa có ý định sinh thêm con thứ hai dù phải chịu sức ép về tuổi tác. Cô cho biết, chỉ sinh khi bản thân thật sự thoải mái.

Là một phụ nữ hiện đại, cá tính có khả năng làm chủ cuộc sống, siêu mẫu Hà Anh luôn dám nói thẳng, nói thật những gì mình nghĩ. Mới đây, cô đăng tải dòng trạng thái dài thể hiện rõ quan điểm cá nhân về chuyện sinh con.

Chân dài sinh năm 1982 chia sẻ, hiện cô vẫn chưa có ý định sinh thêm con thứ hai vì muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh con gái Myla. Không chỉ vậy, Hà Anh muốn được cùng chồng đi du lịch nhiều hơn, cả gia đình sẽ có thật nhiều kỷ niệm bên nhau.

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Hà Anh tỏ thái độ khó chịu khi bị áp đặt chuyện sinh con - Ảnh: FB

Hà Anh cho biết: "Tôi thường hay nghe mọi người truyền tai nhau rằng "Đứa đầu tiên thì lo lắng đủ kiểu vậy thôi chứ đứa thứ hai thoáng lắm, cũng mặc kệ!". Một mặt, chắc chắn khi có kinh nghiệm rồi thì chúng ta cũng có tâm lý thoải mái hơn thật, đỡ lo hơn thật! Nhưng tôi từng nói với chồng tôi "Nếu em có sinh đứa thứ 2, em muốn biết chắc rằng em cũng sẽ có sự háo hức, mong chờ và mong muốn đầu tư thời gian, tâm sức cho bé hệt như với Myla. Em sẽ không chán mà chẳng buồn mua sắm đồ đẹp cho con, hay kệ để cho con tự vật vờ chơi với nhau...".

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Hà Anh chưa sinh con thứ hai vì muốn dành trọn tình yêu thương và sự quan tâm cho con gái - Ảnh: FB

Một trong những lý do khiến cô quyết định không vội sinh con thứ 2 dù bị giục là vì: "Tôi cảm thấy rằng nếu đẻ chỉ để cho đủ số, cho "có nếp có tẻ", cho xong, cho đỡ mệt, đỡ ngại... thì thật không công bằng đối với bé tiếp theo. Nên một là tất cả không thì thôi! Nếu tôi có sinh con, sẽ là trong điều kiện, mong muốn của riêng tôi, với lợi ích cho con, chứ không ai có quyền can thiệp cả!".

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Bé Myla chào đời vào tháng 6/2018, ngày càng cao lớn và đáng yêu - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của người mẫu Hà Anh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đa số chị em đều để lại bình luận đồng tình với suy nghĩ của nữ siêu mẫu.

Dưới bài viết, cô nàng còn thể hiện thái độ gay gắt khi nghe một dân mạng tâm sự chuyện bị ép đẻ: "Vì mọi người quen đối xử với phụ nữ như là một con vật nuôi chứ không phải là con người! Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc tâm tư người phụ nữ! Cũng chả quan tâm đến cảm xúc tâm tư của đứa bé! Chỉ cần biết đẻ, nuôi, như con chó, con mèo thôi! Nói thì nghe hơi quá nhưng đúng là như thế!".

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