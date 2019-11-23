Bị gọi là 'nữ hoàng thị phi', siêu mẫu Hà Anh lên tiếng đáp trả: 'Lý lịch ba đời đều là con cháu nhà có trí thức'

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh tỏ ra khó chịu khi bị gọi là “nữ hoàng thị phi” dù bản thân luôn sống đàng hoàng, minh bạch và “chẳng ai có thể coi thường về nhân cách”.

Với cá tính mạnh mẽ và hiểu rõ giá trị của bản thân, siêu mẫu Hà Anh không ngại đáp trả dư luận khi người ta có cái nhìn phiến diện về cô.

Hà Anh khá bức xúc khi bị gọi là 'nữ hoàng thị phi' - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Anh đã thể hiện rõ sự khó chịu khi bị gọi là “nữ hoàng thị phi”. Ngay lập tức, người đẹp đã đáp trả bằng cách liệt kê “sương sương” bảng thành tích cực khủng của cô thời còn đi học:

“Học sinh giỏi cấp 1 trường điểm Lê Ngọc Hân, Hà Nội - học sinh chuyên Anh trường điểm Hanoi Amsterdam từ năm lớp 6 đến năm lớp 12, học bổng 80% đi học trường tư dành cho quý xờ tộc tại trường Bromsgrove Anh Quốc, tốt nghiệp đại học bằng cử nhân tại đại học Reading, Anh, hoàn thành khóa đào tạo Vocalist Artist tại Học viện Âm Nhạc British Academy of New Music ở London, làm người mẫu chuyên nghiệp tại London rồi về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật!

Chưa kể lý lịch ba đời đều là con cháu nhà có trí thức, có đóng góp có ích cho xã hội”.

Gần cuối bài đăng, nàng siêu mẫu phải thốt lên rằng: “Vậy ‘nữ hoàng thị phi’ là thị phi về cái gì cả nhà nhỉ? Điều tiếng về cái gì?”.

Bài đăng của Hà Anh - Ảnh: FB

Theo đó, người mẫu Hà Anh khẳng định bản thân sống rất đàng hoàng và minh bạch. Trên mạng xã hội, cô luôn thể hiện rõ quan điểm để đấu tranh cho sự thật và lẽ phải. Dẫu có người không vừa lòng về cô thì cũng chẳng ai có thể coi thường về nhân cách của cô.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của siêu mẫu Hà Anh, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cô: “Giỏi quá nên bị quy nhiều thị phi chị ạ”, “Quá khâm phục Hà Anh, thông minh, xinh đẹp, giỏi giang”, “Chỉ thấy em luôn là một phụ nữ tuyệt vời nhất trong mọi lĩnh vực, là tấm gương sáng để noi theo và học hỏi”…

Hà Anh lần đầu tiết lộ lý do lấy chồng là giáo viên tiểu học, từ chối CEO ngân hàng lớn Từ kinh nghiệm của bản thân, siêu mẫu Hà Anh nêu quan điểm sâu sắc xoay quanh chuyện phụ nữ nên lấy chồng giàu hay chồng nghèo?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-goi-la-nu-hoang-thi-phi-sieu-mau-ha-anh-len-tieng-dap-tra-ly-lich-ba-doi-deu-la-con-chau-nha-co-tri-thuc-344895.html