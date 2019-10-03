Nổi tiếng là người thẳng tính, siêu mẫu Hà Anh quyết không nhân nhượng khi bị kẻ xấu hãm hại. Cô vừa công khai dằn mặt trên trang cá nhân.
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Cách đây ít giờ, siêu mẫu Hà Anh nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng khi chia sẻ dòng trạng thái thể hiện thái độ phẫn nộ. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1982 vừa bị tiểu nhân hãm hại.
Hà Anh phẫn nộ: "Wow hôm nay mới lần đầu chứng kiến tận mắt thế nào là bị tiểu nhân hãm hại! Loại người kiểu này thất đức, mang lại tai họa cho gia đình mình! Kiểu không ăn được thì đạp đổ, bằng mọi cách tước đi cơ hội của người khác bất chấp đạo đức, luân lý và sự thực, thì là loại "người" gì cả nhà nhỉ?.
Hít một hơi dài, book lại vé đã hủy (vì công việc) để lên núi ra biển tĩnh tâm, hưởng phúc đức từ sự chân thật, đàng hoàng của gia đình mình và mình đem lại".
Dòng trạng thái của bà mẹ một con nhận được sự chú ý của dư luận. Đông đảo bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận an ủi Hà Anh.
Vũ Hà Anh là gương mặt vô cùng quen thuộc của làng mẫu Việt. Sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt cá tính cùng vóc dáng chuẩn, mỹ nhân sinh năm 1982 là một trong số ít chân dài Việt hoạt động thành công trong làng người mẫu quốc tế.
Không chỉ có sự nghiệp thành công, ở tuổi 37, cô còn sở hữu tổ ấm hạnh phúc viên mãn. Chồng Hà Anh là doanh nhân thành đạt, hết lòng yêu thương và chiều chuộng vợ con.