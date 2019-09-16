Mẹ một con Hà Anh đăng ảnh bán nude, chỉ dùng tay che chắn đôi gò bồng đảo khiến dân tình ‘ngượng chín mặt’

Hậu trường 16/09/2019 11:01

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa gây chú ý khi đăng tải bức hình bán nude cực nóng bỏng.

Từ khi bước chân vào showbiz Việt, siêu mẫu Hà Anh luôn trung thành với phong cách sexy. Cô không ngại diện những bộ bikini gợi cảm khoe dáng nóng bỏng trước công chúng.

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Người đẹp rất chăm diện bikini khoe dáng - Ảnh: FB

Mới đây, nàng siêu mẫu 37 tuổi tiếp tục đăng tải một bức ảnh bán nude tự chụp trước gương lên Facebook cá nhân. Trong ảnh, người đẹp nhẹ nhàng dùng tay che chắn khuôn ngực căng đầy quyến rũ, để lộ eo thon săn chắc không chút mỡ thừa “đốt mắt” người nhìn.

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Bức ảnh bán nude gây chú ý của Hà Anh - Ảnh: FB

Ngay lập tức, hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Dưới bài đăng của Hà Anh, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của Hà Anh: “Body ngưỡng mộ quá chị ơi”, “Đẹp nhức nhối chị ơi”, “Chị đẹp quá”, “Làm sao để sở hữu vóc dáng như chị?”…

Có thể thấy, dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng siêu mẫu Hà Anh vẫn duy trì được vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu vòng eo săn chắc, khuôn ngực đầy đặn mà người đẹp còn là một trong những mỹ nhân có vòng 3 “khủng” bậc nhất Vbiz. Được biết, Hà Anh luôn kiên trì tập luyện và ăn uống điều độ để giữ dáng sau sinh.

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Những khoảnh khắc táo bạo khác của nữ siêu mẫu - Ảnh: Internet

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Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp chụp ảnh bán nude. Trước đó cô từng gây tranh cãi với những bộ ảnh đầy táo bạo của mình.

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Siêu mẫu Hà Anh nhắn đến anti-fan: 'Con xin mấy mẹ, con ở nhà không có nhu cầu ăn mặc lồng lộn chứ con đi ra ngoài ăn mặc điểm trang lên lại sáng lòa mấy mẹ xách bị chạy theo không nổi đâu'.

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Từ khóa:   Hà Anh showbiz Việt ảnh nóng sao Việt

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