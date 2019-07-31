Sở hữu gia đình hạnh phúc, Hà Anh mách bí kíp giúp vợ chồng luôn ngọt ngào dù có con

Để giữ cuộc sống vợ chồng luôn tươi mới và ngập tràn hạnh phúc, siêu mẫu Hà Anh có bí quyết của riêng mình.

Có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cuộc sống của siêu mẫu Hà Anh là mơ ước của nhiều chị em. Nhưng để "giữ lửa" hôn nhân sau thời gian dài chung sống và có con, đó không phải điều dễ dàng. Mới đây, nữ siêu mẫu nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người khi tâm sự về cuộc sống hôn nhân. Hà Anh chạm vào nỗi niềm chung của nhiều chị em khi tâm sự: "Ai bảo hôn nhân là giết chết tình yêu? Ai nói sinh con xong rồi vợ chẳng còn thiết chồng, chồng chẳng thiết vợ? Ai thế nào chúng tớ không biết, chứ đối với chúng tớ hôn nhân là sự lựa chọn, là mong ước của cả hai.

Có một cuộc hôn nhân hạnh phúc là đích đến và là chặng đường đời của chúng tớ mà chúng tớ luôn phấn đấu. Phải, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng". Siêu mẫu Hà Anh triết lý về tình yêu sau 3 năm kết hôn - Ảnh: FBNV Tiếp đó, bà mẹ một con tiết lộ một loạt những nguyên tắc giúp cuộc sống vợ chồng luôn ngọt ngào.

"Hãy đối thoại để chia sẻ cảm xúc, tâm tư, lo lắng, ước mơ của mình với đối phương luôn luôn. Hãy luôn cố gắng, từ những điều nhỏ nhất đến lớn hơn. Đừng nghĩ họ là vợ (chồng) mình họ sẽ hiểu, chấp nhận, thông cảm. Đừng nghĩ mình có cả cuộc đời bên nhau mà ngừng cố gắng ngày hôm nay. Nếu không cố gắng ngày hôm nay, ngay bây giờ, chưa chắc sẽ có cả đời bên nhau. Dù bận rộn, cặp đôi vẫn dành thời gian riêng, tạo không gian lãng mạn để vun đắp tình yêu - Ảnh: FBNV Hãy thành thật với nhau. Thẳng thắn, cần gì sĩ diện đặt ai hơn ai. Là chồng và vợ, thấu hiểu cho nhau, không đi đâu mà thiệt. Hãy khuyến khích đối phương theo đuổi sở thích, ước mơ của bản thân mình! Chỉ khi họ hạnh phúc họ mới có thể yêu mình với bản thân phiên bản tốt nhất của họ. Hãy cho đối phương biết đâu là điểm dừng! Đôi khi nhún nhường, chịu đựng quá không phải là cách. Đối phương cần phải biết tôn trọng cảm xúc, suy nghĩ cũng như lối sống mình mong muốn! Đừng tưởng cứ chiều chồng/vợ là họ yêu mình! Cái gì dễ dàng có được cũng dễ bị coi thường! Phải có giá trị của riêng mình và được trân trọng", Hà Anh chia sẻ. Sau 3 năm về chung nhà, Hà Anh và chồng Tây có một cô con gái nhỏ đáng yêu - Ảnh: FBNV Đó là kinh nghiệm nữ siêu mẫu rút ra được sau 3 năm kết hôn và 5 năm yêu. Dưới bài viết, mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ với sự khéo léo của Hà Anh giúp cuộc sống vợ chồng mãi ngọt ngào.

Siêu mẫu Hà Anh đáp trả cực gắt khi bị chê thậm tệ 'da đen, ngực lép ăn mặc xấu, giọng quê' "Bà đi du lịch bà thích lôi thôi thoải mái mặc gì thì bà mặc, không có nghĩa vụ ăn vận điểm trang lồng lộn cho các bu ngó nghiêng bình luận nhé", siêu mẫu Hà Anh đáp trả đanh thép.

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