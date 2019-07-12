Đàn ông nếu còn suy nghĩ giặt đồ, rửa bát là của phụ nữ thì học ngay chồng Hà Anh cách chiều vợ

Hậu trường 12/07/2019 17:11

Biết vợ không thích làm việc nhà, chồng Hà Anh tình nguyện làm hết mọi việc như: giặt giũ, phơi quần áo, rửa chén bát...

Hiện vợ chồng Hà Anh đang đưa con gái sang Anh thăm ông bà nội của Myla kết hợp du lịch nghỉ dưỡng. Trên trang Facebook cá nhân, cô liên tục cập nhật nhiều hình ảnh đáng nhớ của gia đình trong chuyến đi ý nghĩa này.

Ít giờ trước, siêu mẫu Hà Anh vừa đăng tải loạt ảnh ông xã đang tất bật phơi quần áo kèm dòng trạng thái hạnh phúc. Bà mẹ bỉm sữa khoe được chồng cưng chiều, tình nguyện làm hết việc nhà giúp vợ chỉ vì cô không thích.

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Biết vợ ghét làm việc nhà, chồng Hà Anh sẵn sàng giúp - Ảnh: FBNV

"Papa bò khô của Myla khi còn đang hẹn hò cùng mẹ Myla thì mẹ đã bảo rằng 'Em không thích làm việc nhà đâu. Chúng 'giết chết' sự sáng tạo của em!'.

Biết tính mẹ nên mỗi lần đi du lịch xa nhà không có sự giúp đỡ là ba làm hết cho mẹ: giặt quần áo, phơi quần áo, gấp quần áo, rửa bát đĩa, lau dọn hút bụi. Thỉnh thoảng papa càu nhàu một tí, mẹ em lại bảo 'Em đã bảo anh là em không thích làm từ trước khi cưới rồi. Anh vẫn cưới em thì phải chấp nhận chứ!'. Thế là papa lại lẳng lặng làm, rồi tâm sự với các bạn 'Hà Anh không thích làm việc nhà nên tớ làm luôn!'", cô chia sẻ.

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Oliver Dowden rất cưng chiều con gái Myla...
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... cô bé cũng rất bám bố - Ảnh: FBNV

Dù được chồng phụ giúp rất nhiều trong chuyện dọn nhà, rửa bát đĩa, hay thậm chí giặt đồ... nhưng Hà Anh vẫn không rảnh rang. Con gái mới hơn 1 tuổi đã hiếu động khiến cô rất vất vả mỗi khi chăm sóc.

Hà Anh viết: "Nói thế chứ mẹ em cũng chẳng nhàn nhã gì, em quấn mẹ nhằng nhằng nên mẹ tắm rửa, cho ăn, cho ngủ. Con bé mới 1 tuổi 15 ngày mà bằng đứa trẻ con 2 tuổi. Mẹ bồng bế nó nặng trĩu vai! Mới đi chơi khỏi Việt Nam có hơn 1 tuần mà mẹ nó phờ phạc cả ra".

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Siêu mẫu Hà Anh đưa con gái đi tham quan quê nội - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, mọi người liên tục gửi lời chúc mừng Hà Anh vì lấy được người chồng yêu chiều vợ hết mực.

Hà Anh khoe ảnh chụp chồng và con đến 'Vogue phải gọi bặng cụ!'

Hà Anh khoe ảnh chụp chồng và con đến 'Vogue phải gọi bặng cụ!'

Nữ siêu mẫu mừng sinh nhật con gái bằng một bức ảnh tự chụp.

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Từ khóa:   Siêu mẫu Hà Anh

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