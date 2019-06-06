Không chửi rủa miệt thị, Hà Anh nói gì về 'kẻ thứ 3' mà khiến chị em gật đầu lia lịa?

Hậu trường 06/06/2019 11:16

Đưa ra lời khuyên cho những chị em đang lỡ yêu người đàn ông đã có gia đình, siêu mẫu Hà Anh nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Trên trang cá nhân, Hà Anh thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em khi đăng tải bài viết nói về chuyện yêu phải đàn ông đã có gia đình. Không mắng chửi hay miệt thị, bà mẹ bỉm sữa lại có cái nhìn khác về trường hợp này. Cô xót xa khi có những cô gái bất đắc dĩ làm "kẻ thứ 3".

Cô viết: "Ối, chúng ta đừng vội mặt sưng mày sỉa để vội chửi bới kẻ thứ 3 này! Nhiều cô gái cũng khổ sở lắm khi vào cái vòng luẩn quẩn khổ sở này!

Trừ những người chấp nhận kiếp chung chồng, còn lại thì cũng chẳng ít các cô gái ngây thơ chờ đợi 'anh' thời điểm sẵn sàng đối mặt với cuộc hôn nhân 'mục ruỗng' mà ngày chia tán là điều sớm muộn. Họ chờ đợi những 'thủ tục' loằng ngoằng, những 'bỏ thương vương tội', những 'trách nhiệm khó nói'...

Dĩ nhiên, khi cưới người ta là phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân (dù đổ vỡ, mục ruỗng) của mình, chưa kể là có con, có cái! Lẽ dĩ nhiên, bạn cũng hy vọng anh ấy là người đàng hoàng, có trách nhiệm. Chứ cái thể loại bỏ vợ như trở lòng bàn tay thì hãy biết anh ta bỏ cô ấy được, cũng sẽ bỏ bạn được".

Không chửi rủa miệt thị, Hà Anh nói gì về 'kẻ thứ 3' mà khiến chị em gật đầu lia lịa? - Ảnh 1
Hà Anh khiến nhiều người phải suy ngẫm khi viết về 'người thứ 3' - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, cô còn đưa ra lời khuyên cho những ai đang vướng vào vòng luẩn quẩn nhiều điều tiếng ấy. Hà Anh cho rằng, phụ nữ hãy cho người đàn ông này "nhấn nút" khỏi cuộc đời mình nếu anh ta cứ mãi hứa hẹn mà không cho một cái kết. 1 năm là thời gian tối đa mà nữ siêu mẫu cho là phù hợp để chị em chờ đợi.

Hà Anh chia sẻ: "Vậy thì, giả sử cuộc hôn nhân của họ đã đến hồi kết như anh ấy nói, chị vợ cũng có cuộc sống riêng như anh ấy nói... vậy bạn sẽ cần phải chờ bao nhiêu lâu trước khi nhận ra rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ vợ?

Nếu là bạn, bạn sẽ chờ bao nhiêu lâu? Nếu là tôi, nếu như sau 1 năm mà chẳng thấy có dấu hiệu suy suyển gì thì thôi nhé nhấn nút cho anh ta biến mất.

Vì tôi, với cá tính của tôi rất ghét: người không có khả năng quyết đoán, người không tôn trọng thời gian và nhu cầu cảm xúc của tôi, người không đàng hoàng rõ ràng với đối phương về tình cảm còn/không còn của mình. Người lợi dụng tình yêu, tình thương và thời gian của người khác (cả của tôi cả người vợ cũ của anh ấy). Người ích kỷ".

Không chửi rủa miệt thị, Hà Anh nói gì về 'kẻ thứ 3' mà khiến chị em gật đầu lia lịa? - Ảnh 2
Chị em có 1 năm để chờ đợi, nếu không có kết quả thì nên dừng mối quan hệ rối rắm đó ngay - Ảnh: FBNV

Cô cũng thẳng thắn khuyên chị em không nên vướng vào những người đã có vợ, dù là đang ly thân hay hôn nhân trên "vực thẳm" để bảo vệ chính mình.

"Đấy là tôi nói rộng rãi 1 năm nếu tôi là người yêu anh ta vật vã. Còn nếu không thì chắc 9 tháng. Mà tốt nhất có vợ rồi dù đang ly thân sắp ly hôn cũng không dính líu! Vì sao? Bởi trong trường hợp này tôi phải bảo vệ tài sản quý giá nhất của tôi: trái tim và thời gian! Nếu là bạn, bạn sẽ sẵn sàng chờ đợi bao lâu?", cô viết.

Dòng chia sẻ của cô nhanh chóng trở thành diễn đàn để nhiều chị em bàn tán xôn xao. Nhiều người đã để lại bình luận đồng tình với suy nghĩ của Hà Anh.

Không chửi rủa miệt thị, Hà Anh nói gì về 'kẻ thứ 3' mà khiến chị em gật đầu lia lịa? - Ảnh 3
Để không làm tổn thương chính mình, Hà Anh cho rằng phụ nữ đừng nên yêu đàn ông đã có vợ hay sắp ly hôn - Ảnh: FBNV

Là người dày dặn kinh nghiệm tình trường, siêu mẫu Hà Anh từng đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích cho chị em từ chuyện yêu, cưới, cách giữ lửa hôn nhân, hay lựa chọn đàn ông phù hợp...

Siêu mẫu Hà Anh nói về những người sân si và tự dặn bản thân điều này

Siêu mẫu Hà Anh nói về những người sân si và tự dặn bản thân điều này

Nhìn cuộc sống hiện tại, Hà Anh cảm thấy mình hiền hòa, không thiết sân si. Do đó, khi đứng trước một quan điểm mà mình không đồng tình, chân dài này cũng tránh lên tiếng nếu điều đó 'đạp đổ chén cơm' của người khác.

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