Bị chỉ trích nuôi con 'ác' không nên sinh thêm, Hà Anh nổi cáu đòi 'độp vào mặt' kẻ vô duyên

Bị một số người nói nuôi con sai cách, luyện em bé ngủ không đúng phương pháp khiến trẻ bị sang chấn tâm lý, Hà Anh tức giận phản pháo.

Hà Anh được nhận xét là một trong những mẹ bỉm sữa hiện đại, nuôi dạy con khéo của làng giải trí Việt. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu thường xuyên chia sẻ bí quyết chăm sóc bé cưng khỏe mạnh, thông minh được nhiều chị em quan tâm. Thế nhưng mới đây, cô nàng lại bị chỉ trích luyện ngủ cho bé Myla sai cách, làm như vậy là ác khiến bé sang chấn tâm lý.

Hà Anh tức giận vì bị chỉ trích luyện ngủ cho con là ác, không nên sinh em bé thứ hai - Ảnh: FBNV

Hà Anh viết: "Có mấy bà mẹ cuồng hâm vào bảo mẹ luyện ngủ cho Myla là ác, là sai phương pháp, khổ Myla, làm Myla sang chấn...

Tự nhiên con người ta nhà người ta vui vẻ an bình mà các bà ý cứ toán loạn nhặng xị hết cả lên khuyên ngăn cứu rỗi. Có bà còn ra lệnh ‘khuyên’ mình đừng sinh đứa thứ 2. Như các cụ bảo hơi tục tục một tí nhưng đúng... Nhức đ**.

Phần nào hiểu được nỗi khổ các mẹ nuôi con mà cứ bị người dưng xía vào bàn nọ bàn kia nó khó chịu thế nào! Cái lũ vô duyên hết biết! Người ta không độp vào mặt cho thì lại cứ tưởng mình hay ho lắm!".

Bà mẹ bỉm sữa nhận được nhiều bình luận chia sẻ, đồng cảm từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Kết hôn và sinh con ở tuổi ngoài 30, muộn hơn so với nhiều chị em khác, nhưng Hà Anh đã xây dựng được một gia đình vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào bên chồng Tây. Đại diện cho mẫu phụ nữ hiện đại, nữ siêu mẫu làm chủ chính mình và gia đình, không phụ thuộc vào chồng mà tự lo kinh tế. Cô có lối sống phóng khoáng cả trong cách nuôi dạy con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-trich-nuoi-con-ac-khong-nen-sinh-them-ha-anh-noi-cau-doi-dop-vao-mat-ke-vo-duyen-326064.html