Học Hà Anh cách lấy lòng mẹ chồng cực khéo, được khen nức nở là 'vợ hiền, dâu thảo'

Với cách cư xử vô cùng thông minh và tinh tế của mình, siêu mẫu Hà Anh được mẹ chồng yêu thương, quan tâm như con ruột.

Siêu mẫu Hà Anh được nhiều chị em khen hết lời bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng dù đã trải qua quá trình sinh nở. Cô là đại diện cho mẫu phụ nữ hiện đại, thông minh và tự lập về tài chính, tự làm chủ cuộc sống của bản thân mà không phụ thuộc vào ai. Dù vậy, Hà Anh cũng không thiếu đi sự tinh tế, chuẩn mực ở cương vị là mẹ, là vợ và là một người con dâu hiếu thảo.

Mới đây nhất, bà mẹ bỉm sữa tiếp tục khiến nhiều chị em trầm trồ vì cách cư xử khéo léo, biết lấy lòng mẹ chồng cực thông minh.

Vợ chồng Hà Anh đưa mẹ đi du lịch Phú Quốc khi bà về Việt Nam thăm con cháu - Ảnh: FBNV

Hà Anh kể trên Facebook cá nhân: “‘Em đẹp lắm’ chàng ngắm vợ tình tứ rồi thốt lên. Rồi chàng quay ra mẹ ‘Mẹ nhìn cũng được lắm!’.

Mẹ chồng nàng nhìn con dâu nheo mắt cười ‘Nó bảo vợ nó đẹp lắm rồi kêu mẹ nó cũng được lắm! Ôi, 2 tiếng làm tóc và make up của tôi!’, bà vờ kêu than!

Chàng ngượng quá tủm tỉm chẳng nói gì, vợ đỡ lời ‘Anh ấy chỉ nói vậy vì cả ngày nay con kêu than với anh ấy rằng con cảm thấy mình thật xấu xí, và mệt mỏi! Hẳn là anh ấy an ủi con! Mẹ đẹp lắm!’, nàng khoác vai mẹ chồng tình cảm. Bà cười, biết con dâu đỡ lời, nhưng ánh mắt vẫn long lanh hạnh phúc!”.

Hà Anh có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Hà Anh nhận được vô số lời khen "có cánh" vì sự tinh tế và khéo léo trong cách ứng xử. Qua câu chuyện nhỏ này, công chúng không khó để hiểu được lý do tại sao nữ siêu mẫu lại có mối quan hệ tốt với gia đình bên chồng như vậy dù khác biệt về văn hóa và lối sống. Ở phần bình luận, cô nàng còn nhấn mạnh: "Cùng là gia đình mình cả, thiệt đi đâu đâu mà không yêu thương nhau".

Tâm lý như mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh: Con dâu ra mắt BST áo tắm, bà bế cháu đến ủng hộ Siêu mẫu Hà Anh được ông xã và gia đình chồng ủng hộ công việc hiện tại. Trong buổi ra mắt bộ sưu tập áo tắm, mẹ chồng Hà Anh đã đến để ủng hộ con dâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-ha-anh-cach-lay-long-me-chong-cuc-kheo-duoc-khen-nuc-no-la-vo-hien-dau-thao-324186.html