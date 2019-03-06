Chị em 'phát sốt' với bí kíp 'giữ lửa' hôn nhân sau khi có con của siêu mẫu Hà Anh

Thế nhưng, để giữ cho tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười và cuộc sống vợ chồng mãi tươi mới, Hà Anh phải nỗ lực rất nhiều. Trước sự tò mò của người hâm mộ, chân dài này vừa tiết lộ 4 tuyệt chiêu "giữ lửa" hôn nhân sau khi có con của hai vợ chồng.

Dù kết hôn và sinh con muộn so với nhiều chị em nhưng Hà Anh lại khéo vun vén cho mình tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Cô khiến nhiều người phải trầm trồ bởi sự nghiệp thành công cùng cuộc sống hạnh phúc như mơ.

Theo đó, bà mẹ bỉm sữa khuyên các đôi vợ chồng đừng vì quá bận rộn mà bỏ bê không chăm chút vẻ bề ngoài. Cả hai phải tích cực chăm sóc cơ thể để tạo sự tự tin cho bản thân và hấp dẫn người khác phái.

Nói gì thì nói, tốt gỗ thôi giờ không đủ, phải tốt cả nước sơn. Đừng vì mệt mỏi, bận rộn công việc hay con cái mà bỏ bê ngoại hình. Bỏ bê ngoại hình là bước đầu của việc bỏ bê tất cả! Không ai nói bạn phải trang điểm kỹ lưỡng hay ăn diện chín tầng mây, nhưng đẹp cho bản thân tự tin sẽ dẫn tới hạnh phúc bản thân. Và đó là nguyên căn cho sự hấp dẫn đối với người khác phái.

Nhiều người để mình rũ rượi rồi cho rằng vì mình hy sinh nên chồng phải yêu mình mãi! Tình yêu không thể ép buộc và đặc biệt sự hấp dẫn không thể khiên cưỡng.



Sau khi có con, bà mẹ bỉm sữa nhanh chóng lấy lại vóc dáng nóng bỏng, sexy - Ảnh: FBNV

2. Chăm sóc đời sống nội tâm cho nhau:

Dù bận rộn mấy, stress mấy, cũng đừng quên cố gắng chia sẻ cảm xúc với người bạn đời của mình. Là đàn ông hay đàn bà cũng đều có nhu cầu được quan tâm, thấu hiểu.

Các cặp đôi phần lớn gặp vấn đề là do không thể trò chuyện thẳng thắn về cảm xúc của mình với nhau. Họ giữ lại trong lòng nhiều dần thành những oán trách, dỗi dằn, thậm chí giận dữ. Cần gì, muốn gì, mong mỏi gì nên chia sẻ với nhau. Lo sợ điều gì, stress vì điều gì, không muốn điều gì cũng cần phải chia sẻ với nhau”, Hà Anh viết.

Tiếp đó, cô cho rằng một trong những nguyên tắc để giữ lửa hôn nhân là phải luôn tạo sự tươi mới trong tình yêu. Các cặp đôi phải biết sắp xếp thời gian đi chơi cùng nhau, để cuộc sống vợ chồng không trở nên nhàm chán và tẻ nhạt.

Hà Anh được chồng yêu thương, phụ chăm con mỗi khi có việc bận - Ảnh: FBNV

"3. Dành thời gian riêng với nhau mà không có con cái, gia đình, bạn bè để cả hai có không gian tâm sự, lãng mạn một chút! Dù sinh con xong rất bận rộn nhưng cũng phải kiến tạo những quãng thời gian riêng để dành cho nhau.

Đi ăn riêng, đi dạo, đi xem phim... dù chỉ là 1 tuần một lần, nó cũng sẽ khiến bạn không quên đi rằng cả hai cũng là người yêu của nhau - bên ngoài những trách nhiệm làm cha mẹ”.

Vợ chồng Hà Anh 'trốn' con gái đi chơi để hâm nóng tình yêu - Ảnh: FBNV

4. Duy trì quan hệ vợ chồng

Nhiều cặp sinh con, nuôi con, áp lực công việc quá mệt mỏi, bận rộn, chưa kể thân hình chưa gọn gàng nên mất tự tin, chả còn hứng thú mặn mà gì đối với việc gần gũi vợ/chồng.

Nhưng đừng quên đây là một nhu cầu thiết yếu trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà! Mình không có hứng thú không có nghĩa là đối phương không có hứng thú!

Sau khi có con cái không dễ gì tự nhiên có sự lãng mạn đam mê, đặc biệt là khi thiếu ngủ, thèm ngủ hơn là thèm chồng!

Ấy thế mà bụng bảo dạ hai vợ chồng vẫn phải cố gắng, dù phải lên kế hoạch cho việc này nhé! Mối quan hệ thể xác giữa người đàn ông đàn bà giúp cả hai cảm thấy gắn bó với nhau hơn, dịu dàng với nhau hơn, tình cảm và gần gũi với nhau hơn!

Thân hình thon gọn, nóng bỏng của của bà mẹ bỉm sữa sau 8 tháng vượt cạn khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh: FBNV

Dù đàn ông hay đàn bà cũng đều có nhu cầu được cần đến, được khát khao bởi người bạn đời của mình. Chăm sóc nhu cầu này cho người bạn đời của mình cũng là một "nghĩa vụ", và là cách giúp cho tình cảm vợ chồng luôn gắn kết!

Đừng quên những cử chỉ âu yếm lãng mạn như những nụ hôn, cái ôm siết, vuốt ve vô tình... kể cả khi bận rộn bù đầu!”.

Ngay dưới bài viết, Hà Anh nhận được vô số lời ngợi khen từ cư dân mạng vì khéo "giữ lửa" hôn nhân. Nhiều người tỏ ý đồng tình với quan điểm của bà mẹ bỉm sữa vì những lời khuyên vô cùng thiết thực này.