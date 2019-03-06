Chị em 'phát sốt' với bí kíp 'giữ lửa' hôn nhân sau khi có con của siêu mẫu Hà Anh

Hậu trường 06/03/2019 17:23

Siêu mẫu Hà Anh nhận được sự đồng tình của nhiều chị em khi chia sẻ bí kíp giúp hôn nhân luôn tươi mới dù có con.

Dù kết hôn và sinh con muộn so với nhiều chị em nhưng Hà Anh lại khéo vun vén cho mình tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Cô khiến nhiều người phải trầm trồ bởi sự nghiệp thành công cùng cuộc sống hạnh phúc như mơ.

Thế nhưng, để giữ cho tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười và cuộc sống vợ chồng mãi tươi mới, Hà Anh phải nỗ lực rất nhiều. Trước sự tò mò của người hâm mộ, chân dài này vừa tiết lộ 4 tuyệt chiêu "giữ lửa" hôn nhân sau khi có con của hai vợ chồng.

Chị em 'phát sốt' với bí kíp 'giữ lửa' hôn nhân sau khi có con của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 1
Hà Anh mách bí kíp giúp hôn nhân luôn tươi mới - Ảnh: FBNV

Theo đó, bà mẹ bỉm sữa khuyên các đôi vợ chồng đừng vì quá bận rộn mà bỏ bê không chăm chút vẻ bề ngoài. Cả hai phải tích cực chăm sóc cơ thể để tạo sự tự tin cho bản thân và hấp dẫn người khác phái.

“1. Luôn giữ gìn bản thân thơm tho sạch sẽ, gọn gàng, thon thả (nhất có thể).

Nói gì thì nói, tốt gỗ thôi giờ không đủ, phải tốt cả nước sơn. Đừng vì mệt mỏi, bận rộn công việc hay con cái mà bỏ bê ngoại hình. Bỏ bê ngoại hình là bước đầu của việc bỏ bê tất cả! Không ai nói bạn phải trang điểm kỹ lưỡng hay ăn diện chín tầng mây, nhưng đẹp cho bản thân tự tin sẽ dẫn tới hạnh phúc bản thân. Và đó là nguyên căn cho sự hấp dẫn đối với người khác phái.

Nhiều người để mình rũ rượi rồi cho rằng vì mình hy sinh nên chồng phải yêu mình mãi! Tình yêu không thể ép buộc và đặc biệt sự hấp dẫn không thể khiên cưỡng.

Chị em 'phát sốt' với bí kíp 'giữ lửa' hôn nhân sau khi có con của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 2
Sau khi có con, bà mẹ bỉm sữa nhanh chóng lấy lại vóc dáng nóng bỏng, sexy - Ảnh: FBNV

2. Chăm sóc đời sống nội tâm cho nhau:

Dù bận rộn mấy, stress mấy, cũng đừng quên cố gắng chia sẻ cảm xúc với người bạn đời của mình. Là đàn ông hay đàn bà cũng đều có nhu cầu được quan tâm, thấu hiểu.

Các cặp đôi phần lớn gặp vấn đề là do không thể trò chuyện thẳng thắn về cảm xúc của mình với nhau. Họ giữ lại trong lòng nhiều dần thành những oán trách, dỗi dằn, thậm chí giận dữ. Cần gì, muốn gì, mong mỏi gì nên chia sẻ với nhau. Lo sợ điều gì, stress vì điều gì, không muốn điều gì cũng cần phải chia sẻ với nhau”, Hà Anh viết.

Tiếp đó, cô cho rằng một trong những nguyên tắc để giữ lửa hôn nhân là phải luôn tạo sự tươi mới trong tình yêu. Các cặp đôi phải biết sắp xếp thời gian đi chơi cùng nhau, để cuộc sống vợ chồng không trở nên nhàm chán và tẻ nhạt.

Chị em 'phát sốt' với bí kíp 'giữ lửa' hôn nhân sau khi có con của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 3
Hà Anh được chồng yêu thương, phụ chăm con mỗi khi có việc bận - Ảnh: FBNV

"3. Dành thời gian riêng với nhau mà không có con cái, gia đình, bạn bè để cả hai có không gian tâm sự, lãng mạn một chút! Dù sinh con xong rất bận rộn nhưng cũng phải kiến tạo những quãng thời gian riêng để dành cho nhau.

Đi ăn riêng, đi dạo, đi xem phim... dù chỉ là 1 tuần một lần, nó cũng sẽ khiến bạn không quên đi rằng cả hai cũng là người yêu của nhau - bên ngoài những trách nhiệm làm cha mẹ”.

Chị em 'phát sốt' với bí kíp 'giữ lửa' hôn nhân sau khi có con của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 4
Vợ chồng Hà Anh 'trốn' con gái đi chơi để hâm nóng tình yêu - Ảnh: FBNV

4. Duy trì quan hệ vợ chồng

Nhiều cặp sinh con, nuôi con, áp lực công việc quá mệt mỏi, bận rộn, chưa kể thân hình chưa gọn gàng nên mất tự tin, chả còn hứng thú mặn mà gì đối với việc gần gũi vợ/chồng.

Nhưng đừng quên đây là một nhu cầu thiết yếu trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà! Mình không có hứng thú không có nghĩa là đối phương không có hứng thú!

Sau khi có con cái không dễ gì tự nhiên có sự lãng mạn đam mê, đặc biệt là khi thiếu ngủ, thèm ngủ hơn là thèm chồng!

Ấy thế mà bụng bảo dạ hai vợ chồng vẫn phải cố gắng, dù phải lên kế hoạch cho việc này nhé! Mối quan hệ thể xác giữa người đàn ông đàn bà giúp cả hai cảm thấy gắn bó với nhau hơn, dịu dàng với nhau hơn, tình cảm và gần gũi với nhau hơn!

Chị em 'phát sốt' với bí kíp 'giữ lửa' hôn nhân sau khi có con của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 5
Thân hình thon gọn, nóng bỏng của của bà mẹ bỉm sữa sau 8 tháng vượt cạn khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh: FBNV

Dù đàn ông hay đàn bà cũng đều có nhu cầu được cần đến, được khát khao bởi người bạn đời của mình. Chăm sóc nhu cầu này cho người bạn đời của mình cũng là một "nghĩa vụ", và là cách giúp cho tình cảm vợ chồng luôn gắn kết!

Đừng quên những cử chỉ âu yếm lãng mạn như những nụ hôn, cái ôm siết, vuốt ve vô tình... kể cả khi bận rộn bù đầu!”.

Ngay dưới bài viết, Hà Anh nhận được vô số lời ngợi khen từ cư dân mạng vì khéo "giữ lửa" hôn nhân. Nhiều người tỏ ý đồng tình với quan điểm của bà mẹ bỉm sữa vì những lời khuyên vô cùng thiết thực này.

Tùng Dương nói về tin đồn "bằng mặt nhưng không bằng lòng" với Hà Anh Tuấn

Tùng Dương nói về tin đồn "bằng mặt nhưng không bằng lòng" với Hà Anh Tuấn

Nam ca sĩ có lời giải thích rất thẳng thắn trước tin đồn về mối quan hệ với giọng ca "Cơn mưa tình yêu" khi tham gia nhạc hội.

Xem thêm
Từ khóa:   siêu mẫu Hà Anh bí quyết giữ lửa hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 42 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 55 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42