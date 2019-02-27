Ngực xệ, xuống cấp là nỗi lo của nhiều mẹ bỉm sữa sau quá trình cho con bú. Tuy nhiên, siêu mẫu Hà Anh lại thấy việc này càng khiến cơ thể cô trở nên quyến rũ hơn.
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Khác với nhiều bà mẹ nổi tiếng của showbiz Việt, Hà Anh thoải mái đăng hình ảnh con gái trên trang cá nhân. Ngoài ra, nàng siêu mẫu cũng thường xuyên chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng "tiểu công chúa" lớn nhanh, khỏe mạnh để các chị em cùng tham khảo.
Mới đây nhất, Hà Anh nhận được sự quan tâm của nhiều mẹ bỉm sữa khi đăng tải bài viết nói về việc cho con bú sau sinh. Trong khi nhiều chị em ngại cho con bú vì sợ ngực chảy xệ, xấu xí thì Hà Anh lại hoàn toàn ngược lại. Với mỹ nhân sinh năm 1982 thì đây là điều vô cùng tuyệt vời, thậm chí việc cho con bú càng giúp vòng 1 của cô thêm xinh đẹp và gợi cảm.
Cô tỏ ra vô cùng bức xúc khi nhiều chị em sợ cho con bú. Theo Hà Anh nếu xấu thì đi nâng ngực, không chuyện gì là không có cách giải quyết: "Nhiều mẹ sợ cho con bú sẽ xấu ngực, nàng chẳng sợ! Cho con bú quá tuyệt diệu, được ôm ấp con vào lòng, con vừa bú vừa ôm ngực mẹ, mắt nhìn mẹ âu yếm, để rồi ngủ ngon giấc miệng bé chu chu khi rời ti mẹ.
Nếu lo, đi bơi... lúc nào cũng có mút nâng ngực diệu kỳ. Nhỡ may xấu quá, thì đi nâng ngực! Sợ quái gì! Có gì mà không có cách giải quyết, nhỉ! Ngực mẹ Myla hình như đẹp hơn sau khi cho em bú!".
Sau gần 8 tháng hạ sinh con gái đầu lòng, Hà Anh nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà. Bà mẹ bỉm sữa có thể tự tin lựa chọn cho mình những bộ bikini một mảnh, khoe 3 vòng vô cùng gợi cảm. Cô khiến nhiều chị em trầm trồ bởi thân hình chuẩn đến từng chi tiết dù mới sinh con.