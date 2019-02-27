Hà Anh bức xúc vì nhiều mẹ sợ cho con bú: 'Xấu quá, thì đi nâng ngực! Sợ quái gì'

Hậu trường 27/02/2019 11:18

Ngực xệ, xuống cấp là nỗi lo của nhiều mẹ bỉm sữa sau quá trình cho con bú. Tuy nhiên, siêu mẫu Hà Anh lại thấy việc này càng khiến cơ thể cô trở nên quyến rũ hơn.

Khác với nhiều bà mẹ nổi tiếng của showbiz Việt, Hà Anh thoải mái đăng hình ảnh con gái trên trang cá nhân. Ngoài ra, nàng siêu mẫu cũng thường xuyên chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng "tiểu công chúa" lớn nhanh, khỏe mạnh để các chị em cùng tham khảo.

Hà Anh bức xúc vì nhiều mẹ sợ cho con bú: 'Xấu quá, thì đi nâng ngực! Sợ quái gì' - Ảnh 1
Hà Anh khéo vun vén cho mình tổ ấm hạnh phúc, trọn vẹn bên chồng con - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Hà Anh nhận được sự quan tâm của nhiều mẹ bỉm sữa khi đăng tải bài viết nói về việc cho con bú sau sinh. Trong khi nhiều chị em ngại cho con bú vì sợ ngực chảy xệ, xấu xí thì Hà Anh lại hoàn toàn ngược lại. Với mỹ nhân sinh năm 1982 thì đây là điều vô cùng tuyệt vời, thậm chí việc cho con bú càng giúp vòng 1 của cô thêm xinh đẹp và gợi cảm.

Hà Anh bức xúc vì nhiều mẹ sợ cho con bú: 'Xấu quá, thì đi nâng ngực! Sợ quái gì' - Ảnh 2
Vòng 1 căng tròn, nóng bỏng của Hà Anh sau thời gian cho con bú khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: FBNV

Cô tỏ ra vô cùng bức xúc khi nhiều chị em sợ cho con bú. Theo Hà Anh nếu xấu thì đi nâng ngực, không chuyện gì là không có cách giải quyết: "Nhiều mẹ sợ cho con bú sẽ xấu ngực, nàng chẳng sợ! Cho con bú quá tuyệt diệu, được ôm ấp con vào lòng, con vừa bú vừa ôm ngực mẹ, mắt nhìn mẹ âu yếm, để rồi ngủ ngon giấc miệng bé chu chu khi rời ti mẹ.

Nếu lo, đi bơi... lúc nào cũng có mút nâng ngực diệu kỳ. Nhỡ may xấu quá, thì đi nâng ngực! Sợ quái gì! Có gì mà không có cách giải quyết, nhỉ! Ngực mẹ Myla hình như đẹp hơn sau khi cho em bú!".

Hà Anh bức xúc vì nhiều mẹ sợ cho con bú: 'Xấu quá, thì đi nâng ngực! Sợ quái gì' - Ảnh 3

Hà Anh bức xúc vì nhiều mẹ sợ cho con bú: 'Xấu quá, thì đi nâng ngực! Sợ quái gì' - Ảnh 4
Thân hình săn chắc, nuột nà của nữ siêu mẫu sau sinh nở là điều mà nhiều cô gái mơ ước - Ảnh: FBNV

Sau gần 8 tháng hạ sinh con gái đầu lòng, Hà Anh nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà. Bà mẹ bỉm sữa có thể tự tin lựa chọn cho mình những bộ bikini một mảnh, khoe 3 vòng vô cùng gợi cảm. Cô khiến nhiều chị em trầm trồ bởi thân hình chuẩn đến từng chi tiết dù mới sinh con.

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Bị hỏi về việc sinh thêm con trai sau 8 tháng sinh mổ, siêu mẫu Hà Anh tỏ ra khá bức xúc.

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