Khác với nhiều bà mẹ nổi tiếng của showbiz Việt, Hà Anh thoải mái đăng hình ảnh con gái trên trang cá nhân. Ngoài ra, nàng siêu mẫu cũng thường xuyên chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng "tiểu công chúa" lớn nhanh, khỏe mạnh để các chị em cùng tham khảo.

Hà Anh khéo vun vén cho mình tổ ấm hạnh phúc, trọn vẹn bên chồng con - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Hà Anh nhận được sự quan tâm của nhiều mẹ bỉm sữa khi đăng tải bài viết nói về việc cho con bú sau sinh. Trong khi nhiều chị em ngại cho con bú vì sợ ngực chảy xệ, xấu xí thì Hà Anh lại hoàn toàn ngược lại. Với mỹ nhân sinh năm 1982 thì đây là điều vô cùng tuyệt vời, thậm chí việc cho con bú càng giúp vòng 1 của cô thêm xinh đẹp và gợi cảm.