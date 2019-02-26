Vết mổ chưa hết da non đã bị hỏi đẻ thêm đứa nữa, Hà Anh bức xúc: 'Sẹo còn chưa lành, sinh với đẻ cái gì'

Hậu trường 26/02/2019 11:15

Bị hỏi về việc sinh thêm con trai sau 8 tháng sinh mổ, siêu mẫu Hà Anh tỏ ra khá bức xúc.

Hà Anh kết hôn với ông xã ngoại quốc vào năm 2016. Sau 3 năm chung sống, tổ ấm nhỏ của cặp đôi càng thêm đủ đầy và trọn vẹn. Đặc biệt, từ khi thành viên thứ ba của gia đình chào đời, cuộc sống của nữ siêu mẫu càng nhận được nhiều sự quan tâm, ngưỡng mộ của công chúng.

Sau gần 8 tháng sinh nở, cô khiến nhiều chị em xuýt xoa khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà, săn chắc. Đặc biệt, dù lần đầu sinh con nhưng cuộc sống mẹ bỉm sữa của Hà Anh dường như không mấy khó khăn, ngược lại khá thoải mái. Nữ siêu mẫu trở lại với công việc thường nhật và vui vẻ cùng chồng đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hôn nhân lãng mạn. Nhiều người cảm nhận rằng, cuộc sống của cô sau sinh không hề có sự bộn bề, “đầu tắt mặt tối” như nhiều chị em phụ nữ khác.

Vết mổ chưa hết da non đã bị hỏi đẻ thêm đứa nữa, Hà Anh bức xúc: 'Sẹo còn chưa lành, sinh với đẻ cái gì' - Ảnh 1
Thân hình nóng bỏng, sexy của Hà Anh sau sinh là niềm ao ước của nhiều cô gái - Ảnh: FBNV
Vết mổ chưa hết da non đã bị hỏi đẻ thêm đứa nữa, Hà Anh bức xúc: 'Sẹo còn chưa lành, sinh với đẻ cái gì' - Ảnh 2
Dù có con gái nhỏ nhưng vợ chồng siêu mẫu vẫn dành thời gian riêng tư bên nhau để vun đắp tình cảm  - Ảnh: FBNV

Có lẽ vì điều này mà sau gần 8 tháng sinh nở, Hà Anh được nhiều người khuyến khích sinh thêm con thứ hai cho vui nhà vui cửa. Tuy nhiên, là người cảm nhận được hết những vất vả, đau đớn suốt quá trình mang thai và sinh con, nữ siêu mẫu cảm thấy vô cùng khó chịu khi được hỏi về vấn đề này.

“Nàng vừa sinh con được gần 8 tháng, cơ thể vừa đỡ mệt rã rời một chút sau 9 tháng bị chịu đựng cân nặng, thay đổi hormone, co giãn đủ kiểu, cộng thêm gần 8 tháng thức đêm hôm cho con bú, ngủ chập chờn, thay đổi hormone một lần nữa, chưa kể tâm sinh lý, nếp sống, mối quan hệ với xã hội, vợ chồng... mới đang thấy ổn ổn một tí, khỏe khỏe hơn mấy tí, tận hưởng thời gian chăm con, chơi với con, dạy con được một tí, vợ chồng mới dần có thời gian lãng mạn, say đắm gần như lúc trước, công việc mới nhúc nhắc trở lại một tẹo... thì biết bao nhiêu người hỏi ‘bao giờ tính làm đứa thứ 2?’”, Hà Anh tâm sự.

Vết mổ chưa hết da non đã bị hỏi đẻ thêm đứa nữa, Hà Anh bức xúc: 'Sẹo còn chưa lành, sinh với đẻ cái gì' - Ảnh 3
Hà Anh bức xúc khi bị hỏi bao giờ sinh thêm con? - Ảnh: FBNV

Vừa trải qua quá trình sinh con, Hà Anh vô cùng “dị ứng” với những câu hỏi xoay quanh việc này. Cô viết một cách bức xúc: “Kẻ vô duyên thì bảo 'đẻ luôn đi', người lịch sự thì hỏi 'Cô có nghĩ tới sinh thêm con không?'.

Vì nàng là siêu mẫu thân thiện nên nàng cười và trả lời 'Tôi chưa nghĩ đến ngay lúc này!' nhưng trong lòng thì muốn bất lịch sự một tí, vạch luôn vết sẹo sinh mổ còn chưa hết da non ra cho xem rồi bảo 'Sẹo còn chưa lành, sinh với đẻ cái gì!' cho mất mặt!”.

Vết mổ chưa hết da non đã bị hỏi đẻ thêm đứa nữa, Hà Anh bức xúc: 'Sẹo còn chưa lành, sinh với đẻ cái gì' - Ảnh 4
Vóc dáng của mẹ bỉm sữa sau gần 8 tháng vượt cạn khiến ai nấy đều phải trầm trồ - Ảnh: FBNV
Vết mổ chưa hết da non đã bị hỏi đẻ thêm đứa nữa, Hà Anh bức xúc: 'Sẹo còn chưa lành, sinh với đẻ cái gì' - Ảnh 5
Không chỉ phụ chăm con, chồng ngoại quốc của Hà Anh còn hết lòng ủng hộ vợ trong công việc - Ảnh: FBNV

Kết thúc bài viết, Hà Anh không ngần ngại chỉ trích những người chuyên tò mò, bàn tán về chuyện riêng của gia đình người khác: “Đến lúc nào người ta mới hiểu rằng chuyện riêng tư của cá nhân người ta, gia đình người ta, nếu người ta không chủ động chia sẻ, thì cũng đừng nên thóc mách, can thiệp quá sâu.

Giống như chuyện ly dị nhà người ta cũng thế, người ta nghèo, hay giàu, mình cũng có xơ múi gì được đâu mà phải quan tâm. Mình có phẫn nộ hay không cũng có ảnh hưởng gì tới người ta. Mặc kệ xác người ta đi!".

Nín thở với thân hình mướt mát của Hà Anh sau 7 tháng sinh con

Nín thở với thân hình mướt mát của Hà Anh sau 7 tháng sinh con

Tuy mới sinh con được 7 tháng nhưng Hà Anh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và gợi cảm như thời con gái.

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Từ khóa:   siêu mẫu Hà Anh

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