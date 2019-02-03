Sinh con ở tuổi 36, Hà Anh chia sẻ: 'Có con rồi, bạn sẽ không bao giờ còn được tự do'

Siêu mẫu Hà Anh nhận được sự đồng tình của nhiều chị em khi chia sẻ về chuyện lấy chồng, sinh con.

Trên trang Facebook cá nhân, siêu mẫu Hà Anh nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi chia sẻ dòng trạng thái nói về vấn đề lập gia đình. Lấy chồng ở tuổi 34 và sinh con ở tuổi 36, cô hài lòng vì trước khi kết hôn đã dành thời gian cho sự nghiệp, bạn bè và đi chơi để không phải hối tiếc khi lấy chồng, sinh con. "Tôi làm mẹ! Đây là một điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời đem lại cho tôi!

Điều tôi cảm thấy may mắn nhất, đó là tôi đã dành thời gian phấn đấu cho sự nghiệp, chơi thật đã, đi thật nhiều... để rồi bây giờ dành hầu hết thời gian cho con và bên con, tôi không bao giờ cảm thấy nuối tiếc ‘Giá như mình được đi chơi, giá như mình được trải nghiệm thêm, yêu đương thêm, hay làm thêm những gì mình thích’. Và một điều may mắn nữa đó là tôi vẫn được làm những công việc mình yêu thích trong khi dành thời gian nhiều nhất bên con. Tôi thường bảo Myla ‘Mẹ con mình may mắn lắm! Hầu hết các mẹ khác đã phải quay lại công việc. Còn Myla vẫn có mẹ mỗi ngày!’”, Hà Anh viết.

Lấy chồng sinh con ở tuổi ngoài 30, Hà Anh tự hào khi không phải nuối tiếc điều gì - Ảnh: FBNV Tiếp đó, Hà Anh cũng khuyên các cô gái không nên lập gia đình sớm, hãy tranh thủ khi còn trẻ đi chơi, làm việc phấn đấu cho sự nghiệp… làm tất cả những gì mình thích sau đó hãy lấy chồng, sinh con. “Nếu có lời khuyên cho các cô gái trẻ, tôi sẽ nói 'Đừng tin người ta khi người ta nói có con sớm đi rồi sau này tha hồ có thời gian đi chơi, nghỉ khỏe'. Hà Anh là đại diện cho mẫu phụ nữ hiện đại, xinh đẹp và tự chủ về kinh tế - Ảnh: FBNV Sau sinh, nữ siêu mẫu nhanh chóng trở lại với công việc. Dù vậy cô vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái cưng - Ảnh: FBNV Có con rồi, bạn sẽ không bao giờ còn được tự do trong tinh thần nữa! Bởi trong tâm trí lúc nào cũng chỉ có con. Kể cả có người trông con hộ cho đi chơi, đi chơi cũng chẳng thấy vui đâu. Thế nên chơi gì thì chơi hết đi, làm gì thì làm hết đi. Tích góp tiền bạc, tìm cho mình người đàn ông tốt để làm chồng, làm bố của con mình, rồi hẵng làm mẹ! Lúc này hạnh phúc nó viên mãn, và tròn trịa lắm!” Hà Anh chia sẻ thêm. Những dòng tâm sự vô cùng chân thành của Hà Anh nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của đông đảo người hâm mộ.

Nói về chuyện bỏ Tết cổ truyền, Hà Anh được dân mạng hưởng ứng rầm rộ Là một người hiện đại, có tư tưởng sống phóng khoáng nhưng siêu mẫu Hà Anh lại rất thích các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là Tết.

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