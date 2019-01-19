Hà Anh lần đầu chia sẻ về lý do không 'giấu nhẹm' con như nhiều nghệ sĩ khác

Hậu trường 19/01/2019 15:27

"Con chúng tôi sinh ra đường hoàng, làm sao phải che, phải giấu?", Hà Anh thẳng thắn nói về lý do không ngại khoe con.

Để bảo vệ quyền riêng tư, muốn con được sống và phát triển bình thường không bị soi mói, nhiều sao Việt chọn cách giấu kín diện mạo em bé. Thế nhưng đây không phải là lựa chọn của tất cả các nghệ sĩ, đặc biệt là Hà Anh.

Từ khi sinh con, nữ siêu mẫu luôn thoải mái khoe ảnh chồng con với công chúng. Trang Facebook cá nhân của cô tràn ngập các hình ảnh của bé Myla từ lúc mới sinh cho đến hiện tại.

Trước thắc mắc của mọi người về sự khác biệt này, mới đây Hà Anh vừa đăng tải status nói lên quan điểm của mình.

"Tôi luôn tự nhủ mình cố gắng sống thật nhất có thể, chan hòa với mọi người và cuộc sống xung quanh. Mình có điều kiện hơn một số người thì hãy biết ơn cuộc sống, chứ tỏ ra sang chảnh khác người, hay xa cách chỉ làm mình bị cô lập mà thôi.

Hà Anh lần đầu chia sẻ về lý do không 'giấu nhẹm' con như nhiều nghệ sĩ khác - Ảnh 1
Hà Anh chia sẻ về việc thoải mái công khai con với mọi người - Ảnh: FBNV
Hà Anh lần đầu chia sẻ về lý do không 'giấu nhẹm' con như nhiều nghệ sĩ khác - Ảnh 2

Hà Anh được xem là đại diện cho mẫu phụ nữ hiện đại - Ảnh: FBNV

Đối với con chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi muốn bé có một trải nghiệm sống bình thường nhất có thể. Tôi lựa chọn mua cho con những vật dụng tốt nhất, chứ không cần đắt đỏ nhất, rèn cho con sống dễ, ăn dễ, sinh hoạt dễ, chan hòa với mọi người xung quanh để khi bé lớn lên, có cuộc sống riêng, bé được tự do phấn đấu, vấp ngã, và sống một cuộc sống mà bé lựa chọn.

Ở Việt Nam không phải Hollywood, có những khu ở biệt lập dành cho những ngôi sao, có những nhà hàng đắt tiền và sang chảnh đến mức người thường không thể vào được. Chúng ta vẫn sống rất hòa nhập với nhau, có khi ở cùng khu chung cư với nhau, làm hàng xóm ra vào gặp nhau, rồi ra ngoài hàng ăn cũng chẳng khó gì mà chạm mặt nhau.

Vậy tôi cố gắng giấu con để làm gì? Không lẽ đi đâu cũng che che, lén lút… Mà con chúng tôi sinh ra đường hoàng, làm sao phải che, phải giấu?”, Hà Anh viết.

Hà Anh lần đầu chia sẻ về lý do không 'giấu nhẹm' con như nhiều nghệ sĩ khác - Ảnh 3
Nữ siêu mẫu có lối sống khá Tây, từ khi mang thai đến lúc sinh con, cô không kiêng khem nhiều thứ - Ảnh: FBNV
Hà Anh lần đầu chia sẻ về lý do không 'giấu nhẹm' con như nhiều nghệ sĩ khác - Ảnh 4
Dù bé Myla còn khá nhỏ nhưng đã được bố mẹ thoải mái cho đi du lịch khắp trong và ngoài nước - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ sự tôn trọng trước quyết định không công khai con của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: “Có điều có một số người nổi tiếng không muốn chia sẻ nhiều hình ảnh hay thông tin với truyền thông thì điều đó tôi hiểu. Nhưng đó là lựa chọn của họ dựa trên lựa chọn cuộc sống và tính cách của họ. Còn đối với lựa chọn cuộc sống và tính cách của tôi thì tôi cố gắng tự nhiên nhất có thể. Dĩ nhiên, không phải tất tần tật cái gì về mình, về gia đình, hay con cái tôi cũng phải ‘khoe ra’ kể hết, mà tôi chủ động chia sẻ những thứ muốn chia sẻ, và giữ lại những thứ riêng tư mà mình muốn. Đối với chúng tôi, cho đến giờ phút này thì đó là lựa chọn đúng đắn cho gia đình mình”.

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"Nước mắt tôi mấy lần chực ứa ra, nhưng tôi nhanh chóng kìm lại. Nỗi đau của người ta đã đủ, tôi cần phải mạnh mẽ chứ không thể yếu mềm", Hà Anh tâm sự xúc động.

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