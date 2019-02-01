Nói về chuyện bỏ Tết cổ truyền, Hà Anh được dân mạng hưởng ứng rầm rộ

Là một người hiện đại, có tư tưởng sống phóng khoáng nhưng siêu mẫu Hà Anh lại rất thích các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là Tết.

Những năm gần đây, mỗi dịp cận Tết thì vấn đề bỏ Tết truyền thống, gộp Tết âm với Tết dương lịch lại được đem ra bàn luận sôi nổi. Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã nêu lên quan điểm của mình với bài viết có chủ đề “Đừng bao giờ đánh mất Tết!”. Chân dài này cho rằng, Tết là giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc từ nhiều đời nên không thể bỏ hay gộp với bất kỳ dịp lễ nào khác trong năm.

Hà Anh cho rằng, không có Tết thì sẽ mất đi những giá trị truyền thống văn hóa và bản sắc riêng của dân tộc - Ảnh: FBNV "Đừng bao giờ đánh mất Tết! Bởi không có truyền thống, không có văn hóa, bản sắc dân tộc riêng, chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ chỉ là những con người nhạt nhẽo không có chuyện gì để kể quanh bàn ăn với bạn bè quốc tế? Không nhẽ nói chuyện về quần jeans, áo thun, điện thoại Iphone, về internet? Đừng tưởng cứ cái gì hiện đại cũng là tối ưu, cái gì cứ truyền thống là rườm rà. Chúng ta thấy rườm rà là vì chúng ta lười biếng đó thôi. Lười đi lại, lười nấu nướng, lười gặp gia đình, lười không phải làm gì...

Tổ ấm hạnh phúc nhiều người ngưỡng mộ của siêu mẫu Hà Anh bên chồng Tây - Ảnh: FBNV Dù đông đúc, bận rộn, đắt đỏ thế nào, có nhà để về, có ông bà mong ngóng, được ép ăn miếng bánh chưng, bát canh măng... đó là diễm phúc! Bỏ Tết đi để làm gì? Để đi biển - chẳng phải cả năm đã đi biển rồi sao? - Để đi tụ tập bạn bè - cả năm tụ tập chưa đủ? Để đi làm - Làm cả đời không hết? Vậy bỏ Tết đi để làm gì? Để không làm gì cả? Tớ chả thấy có lý do gì để bỏ Tết, vì tớ mê Tết, rất truyền thống, ấm áp, rộn ràng!", Hà Anh viết. Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Hà Anh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú và để lại bình luận đồng tình với quan điểm giữ Tết của bà mẹ một con. Quan điểm của cô nhận được nhiều sự đồng tình, chia sẻ của mọi người - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, ca sĩ Cindy Thái Tài bày tỏ: "Hay quá em yêu ah!!! Sợ nhỉ... định bỏ cả Tết truyền thống thì kinh rồi!". "Tết là để sum vầy ấm áp tình thân. Chẳng bao giờ bỏ Tết được", một người khác đồng tình với Hà Anh.

Chị em đồng cảm khi nghe Hà Anh chia sẻ: 'Đã phản bội thì tự khăn gói mà đi' “Khi biết rủi ro phải đánh đổi mà họ vẫn bất chấp rồi, thì tại sao tôi phải cho họ cơ hội”, Hà Anh quyết không tha thứ khi chồng phản bội.

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