Nói về chuyện bỏ Tết cổ truyền, Hà Anh được dân mạng hưởng ứng rầm rộ

Hậu trường 01/02/2019 13:54

Là một người hiện đại, có tư tưởng sống phóng khoáng nhưng siêu mẫu Hà Anh lại rất thích các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là Tết.

Những năm gần đây, mỗi dịp cận Tết thì vấn đề bỏ Tết truyền thống, gộp Tết âm với Tết dương lịch lại được đem ra bàn luận sôi nổi. Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã nêu lên quan điểm của mình với bài viết có chủ đề “Đừng bao giờ đánh mất Tết!”.

Chân dài này cho rằng, Tết là giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc từ nhiều đời nên không thể bỏ hay gộp với bất kỳ dịp lễ nào khác trong năm.

Nói về chuyện bỏ Tết cổ truyền, Hà Anh được dân mạng hưởng ứng rầm rộ - Ảnh 1
Hà Anh cho rằng, không có Tết thì sẽ mất đi những giá trị truyền thống văn hóa và bản sắc riêng của dân tộc - Ảnh: FBNV

"Đừng bao giờ đánh mất Tết! Bởi không có truyền thống, không có văn hóa, bản sắc dân tộc riêng, chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ chỉ là những con người nhạt nhẽo không có chuyện gì để kể quanh bàn ăn với bạn bè quốc tế? Không nhẽ nói chuyện về quần jeans, áo thun, điện thoại Iphone, về internet?

Đừng tưởng cứ cái gì hiện đại cũng là tối ưu, cái gì cứ truyền thống là rườm rà. Chúng ta thấy rườm rà là vì chúng ta lười biếng đó thôi. Lười đi lại, lười nấu nướng, lười gặp gia đình, lười không phải làm gì...

Nói về chuyện bỏ Tết cổ truyền, Hà Anh được dân mạng hưởng ứng rầm rộ - Ảnh 2
Tổ ấm hạnh phúc nhiều người ngưỡng mộ của siêu mẫu Hà Anh bên chồng Tây - Ảnh: FBNV

Dù đông đúc, bận rộn, đắt đỏ thế nào, có nhà để về, có ông bà mong ngóng, được ép ăn miếng bánh chưng, bát canh măng... đó là diễm phúc! Bỏ Tết đi để làm gì? Để đi biển - chẳng phải cả năm đã đi biển rồi sao? - Để đi tụ tập bạn bè - cả năm tụ tập chưa đủ? Để đi làm - Làm cả đời không hết? Vậy bỏ Tết đi để làm gì? Để không làm gì cả? Tớ chả thấy có lý do gì để bỏ Tết, vì tớ mê Tết, rất truyền thống, ấm áp, rộn ràng!", Hà Anh viết.

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Hà Anh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú và để lại bình luận đồng tình với quan điểm giữ Tết của bà mẹ một con.

Nói về chuyện bỏ Tết cổ truyền, Hà Anh được dân mạng hưởng ứng rầm rộ - Ảnh 3
Quan điểm của cô nhận được nhiều sự đồng tình, chia sẻ của mọi người - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, ca sĩ Cindy Thái Tài bày tỏ: "Hay quá em yêu ah!!! Sợ nhỉ... định bỏ cả Tết truyền thống thì kinh rồi!".

"Tết là để sum vầy ấm áp tình thân. Chẳng bao giờ bỏ Tết được", một người khác đồng tình với Hà Anh.

Chị em đồng cảm khi nghe Hà Anh chia sẻ: 'Đã phản bội thì tự khăn gói mà đi'

Chị em đồng cảm khi nghe Hà Anh chia sẻ: 'Đã phản bội thì tự khăn gói mà đi'

“Khi biết rủi ro phải đánh đổi mà họ vẫn bất chấp rồi, thì tại sao tôi phải cho họ cơ hội”, Hà Anh quyết không tha thứ khi chồng phản bội.

Xem thêm
Từ khóa:   Siêu mẫu Hà Anh bỏ Tết cổ truyền

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 58 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 11 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42