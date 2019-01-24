Chị em đồng cảm khi nghe Hà Anh chia sẻ: 'Đã phản bội thì tự khăn gói mà đi'

Hậu trường 24/01/2019 17:09

“Khi biết rủi ro phải đánh đổi mà họ vẫn bất chấp rồi, thì tại sao tôi phải cho họ cơ hội”, Hà Anh quyết không tha thứ khi chồng phản bội.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh nhận được sự đồng tình của nhiều chị em khi nói về vấn đề bị phản bội. Theo đó, khi được hỏi về vấn đề có nên cho chồng cơ hội khi lỡ “sa ngã” một lần, chân dài này chia sẻ một cách vô cùng thẳng thắn.

“Mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau về sự phản bội. Có người tơ tưởng không thôi đã là phản bội, có người là bỏ vợ/chồng đi theo người tình mới là phản bội. Đối với tôi nếu trong tâm trí của họ đã có người khác và họ đã thực hiện những hành vi (dù biết sẽ đánh đổi bằng việc mất vợ con nếu bị phát hiện) để khiến mối quan hệ với người đó có tiến triển gần gũi hơn - đó là sự phản bội và đánh đổi.

Khi biết rủi ro phải đánh đổi mà họ vẫn bất chấp rồi, thì tại sao tôi phải cho họ cơ hội?", Hà Anh viết.

Chị em đồng cảm khi nghe Hà Anh chia sẻ: 'Đã phản bội thì tự khăn gói mà đi' - Ảnh 1
Với Hà Anh, chỉ cần đối phương tơ tưởng đến người khác đã là phản bội - Ảnh: FBNV

Chưa hết, bà mẹ một con quyết không chấp nhận những lời giải thích từ đối phương và xem đó như sự biện bạch vô nghĩa: “Đổ rằng quá chén, bị quyến rũ, bị nhầm lẫn… chỉ khiến tôi cảm thấy coi thường người phản bội tôi hơn mà thôi! Thà cứ dám làm, dám chịu, đã phản bội thì tự khăn gói mà đi chứ năn nỉ xin lỗi, đổ lỗi nghe mệt lắm!”.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hà Anh lập tức trở thành nơi chia sẻ và nêu lên quan điểm của nhiều chị em về vấn đề này.

Chị em đồng cảm khi nghe Hà Anh chia sẻ: 'Đã phản bội thì tự khăn gói mà đi' - Ảnh 2
Sống theo phong cách Tây, khá thoáng nhưng Hà Anh lại có suy nghĩ rất cứng rắn trong chuyện tình cảm - Ảnh: FBNV
Chị em đồng cảm khi nghe Hà Anh chia sẻ: 'Đã phản bội thì tự khăn gói mà đi' - Ảnh 3
Nữ siêu mẫu có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng Tây và con gái - Ảnh: FBNV

Một dân mạng viết: "Đã nhúng chàm. Ai tha thứ được chứ em thì không thể. Mình nên cho mình cơ hội được yêu thương, tôn trọng, nâng niu. Giải phóng chính bản thân mình để được yêu nhiều hơn".

"Em vừa bị phản bội trong cuộc tình gần 10 năm đây ạ... vì anh 'ăn' cô gái khác mới quen 1 tháng... em đang rất sốc! Rất khổ... Còn anh thì đang vui trong cuộc tình mới", một người khác tâm sự.

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