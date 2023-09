Hà Anh bất ngờ nói về rủi ro khi chị em đua nhau đi sửa mũi

Khoảng chục năm nay ở Việt Nam bắt đầu rộ lên các phong trào phẫu thuật thẩm mỹ, thịnh hành nhất là làm mũi bởi nó có vẻ đơn giản (theo cam đoan của bạn bè mách nhau), lại rẻ (vài triệu). Người Việt lại mê có mũi cao như là Tây Âu, nên mách nhau đi làm nhiều lắm!

Tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Hà Anh bên chồng Tây và con gái - Ảnh: FBNV

Có người cam đoan làm mũi sẽ đổi vận. Nên vừa vì muốn đẹp, muốn đổi vận, lại rẻ, có vẻ như "đơn giản" nên chị em xúi nhau, dẫn nhau đi làm nhiều lắm! May mắn thì gặp được bác sĩ tốt, cơ sở có uy tín, làm lên cũng thấy xinh lên thật. Không may mắn thì khỏi nói, nó nằm ngay giữa mặt, giờ làm sao? Người may mắn sửa đi sửa lại làm nó hài hòa lại được. Người không may mắn thì như cô gái tâm sự với tôi đây".