Hà Anh bất ngờ nói về rủi ro khi chị em đua nhau đi sửa mũi

Hậu trường 13/02/2019 15:47

Không phản đối hay kỳ thị việc phẫu thuật thẩm mỹ, Hà Anh đưa ra lời cảnh báo cho những ai đang có ý định làm đẹp nhờ “dao kéo” theo trào lưu, hay bạn bè giới thiệu.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo cư dân mạng khi đăng tải dòng tin nhắn của một fan đang bị trầm cảm khi phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi và nhờ tư vấn. Kèm theo đó, bà mẹ một con còn viết dòng trạng thái chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề chị em đua nhau đi phẫu thuật nâng mũi vì muốn đẹp, thay đổi vận số... 

Hà Anh bất ngờ nói về rủi ro khi chị em đua nhau đi sửa mũi - Ảnh 1
Hà Anh đăng status nói về việc nhiều chị em mê phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi nhưng chưa tìm hiểu kỹ - Ảnh: FBNV

Hà Anh viết: “Làm đẹp bằng biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ, đã được biết đến ở các nước tân tiến mấy chục năm nay. Phụ nữ nào cũng mong muốn được đẹp hơn để tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Đó là nhu cầu chính đáng!

Khoảng chục năm nay ở Việt Nam bắt đầu rộ lên các phong trào phẫu thuật thẩm mỹ, thịnh hành nhất là làm mũi bởi nó có vẻ đơn giản (theo cam đoan của bạn bè mách nhau), lại rẻ (vài triệu). Người Việt lại mê có mũi cao như là Tây Âu, nên mách nhau đi làm nhiều lắm!

Hà Anh bất ngờ nói về rủi ro khi chị em đua nhau đi sửa mũi - Ảnh 2
Tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Hà Anh bên chồng Tây và con gái - Ảnh: FBNV

Có người cam đoan làm mũi sẽ đổi vận. Nên vừa vì muốn đẹp, muốn đổi vận, lại rẻ, có vẻ như "đơn giản" nên chị em xúi nhau, dẫn nhau đi làm nhiều lắm! May mắn thì gặp được bác sĩ tốt, cơ sở có uy tín, làm lên cũng thấy xinh lên thật. Không may mắn thì khỏi nói, nó nằm ngay giữa mặt, giờ làm sao? Người may mắn sửa đi sửa lại làm nó hài hòa lại được. Người không may mắn thì như cô gái tâm sự với tôi đây".

Hà Anh bất ngờ nói về rủi ro khi chị em đua nhau đi sửa mũi - Ảnh 3
Hà Anh chia sẻ câu chuyện của fan với hi vọng giúp cô gái này tìm được giải pháp lấy lại nhan sắc - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nữ siêu mẫu nhận được vô số bình luận đồng tình, chia sẻ của đông đảo chị em xoay quanh câu chuyện làm đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

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Siêu mẫu Hà Anh nhận được sự đồng tình của nhiều chị em khi chia sẻ về chuyện lấy chồng, sinh con.

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