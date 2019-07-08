Bị tố quỵt tiền ‘5 lần 7 lượt’, siêu mẫu Hà Anh bức xúc lên tiếng: ‘Phỉ báng tôi và gia đình tôi thì tôi thấy tởm lắm’

Hậu trường 08/07/2019 13:45

Trên trang Facebook cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa đăng tải một đoạn status khá dài với tâm trạng vô cùng bức xúc khi cô bị một người quen tố quỵt tiền.

Là một người phụ nữ sống theo tư tưởng hiện đại, siêu mẫu Hà Anh không ngại chia sẻ những bí quyết giữ lửa hôn nhân, cách chăm con, mẹo làm đẹp, thậm chí là cách chọn đàn ông trên mạng xã hội.

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Hà Anh luôn có những phát ngôn khiến nhiều chị em tâm đắc - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái khá dài thể hiện sự bức xúc khi bị một người quen tố quỵt tiền và phỉ báng gia đình cô.

Cụ thể, siêu mẫu Hà Anh viết: “Tôi biết, là một người thường còn có thể gặp phải thị phi, huống chi người của công chúng. Nên những nhận xét, đánh giá tiêu cực về mình nhiều khi tôi cũng cố gắng tôn trọng, hiểu cho họ, và bỏ qua. Vậy nhưng đây là một người tôi có biết, quen biết rất nhiều bạn chung của tôi, và thôi thì, cũng là người có lên chút truyền hình, báo mạng, lại bịa đặt trơ trẽn và phỉ báng tôi và gia đình tôi (chồng tôi) thì tôi thấy tởm lắm!”.

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Bài đăng gây chú ý của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh: Internet

Theo đó, người tố cáo Hà Anh “quỵt tiền làm đĩa CD nhạc” là một đầu bếp khá có tiếng và cũng là người quen của Hà Anh. Không chỉ đăng bài bôi nhọ danh dự cô, người này còn để lại những bình luận rất tiêu cực như: “Con này chả ra gì, nhiều chuyện ly kỳ lắm”, “Chồng nó lấy nó cũng là loại chẳng ra gì”…

Vốn là người chẳng mấy bận tâm đến những ý kiến trái chiều của khán giả nhưng lần này, khi gia đình cô bị xúc phạm, Hà Anh đã chẳng thể giữ được bình tĩnh. Siêu mẫu bức xúc: “Ông già đầu rồi, lên báo chí nói những lời hay ý đẹp, tâm sự mẹ nuôi đi tu... Ông nên tu cái miệng và cái ý niệm tử tế, đừng giở thói chua ngoa lưu manh với tôi, và đặc biệt với chồng tôi! Dù có là gì, tôi xin ông, ông chua ngoa mồm mép mạt sát ai thì mạt sát, chừa cái mặt con Hà Anh này ra cho tôi nhờ! Tôi sống tử tế lương thiện, chỉ giúp đỡ người chứ chưa bao giờ hại ai, nghĩ xấu đến ai tôi cũng không muốn”.

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Hà Anh không thể chịu được khi chồng mình bị xúc phạm - Ảnh: Internet

Sau màn “dằn mặt” người quen, Hà Anh còn cho biết nếu muốn cô có thể nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Bên cạnh đó, cô khẳng định bản thân chưa bao giờ nợ nần hay quỵt tiền của ai.

Dưới bài đăng của siêu mẫu Hà Anh, bạn bè và người hâm mộ đều lên tiếng bênh vực và tin tưởng cô. Số khác thì lại mong Hà Anh “làm tới cùng”, dùng đến pháp luật để trừng trị những kẻ bôi nhọ danh dự cô.

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Từ khóa:   Hà Anh và chồng Hà Anh

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