Hà Anh ‘chơi lớn’ tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con gái tại resort cao cấp, Myla cực đáng yêu khiến dân mạng mê mệt

Mới đây, Hà Anh đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng mừng sinh nhật 1 tuổi cho con gái cưng tại Đà Nẵng với sự tham gia của gia đình và bạn vè thân thiết.

Từ khi chào đời, bé Myla nhà siêu mẫu Hà Anh đã nhận được sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ. Thậm chí, Myla còn sở hữu hẳn một fanpage riêng với lượt theo dõi khá cao.

Được biết, ngày 26/6 mới là sinh nhật 1 tuổi của bé Myla nhưng siêu mẫu Hà Anh và chồng ngoại quốc đã quyết định tổ chức tiệc sớm cho con gái. Theo đó, địa điểm tổ chức sinh nhật cũng chính là resort mà cách đây 3 năm, vợ chồng Hà Anh đã có một lễ cưới lãng mạn.

Bữa tiệc có sự tham gia của các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet

Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Hà Anh cũng đăng tải loạt khoảnh khắc đầy hạnh phúc của gia đình trong tiệc mừng sinh nhật 1 tuổi của Myla: “Myla sinh nhật 1 tuổi được ba mẹ tổ chức cho tiệc Pool Party buổi sáng để mời các anh chị bạn bè vui chơi thả cửa”.

Bài chia sẻ của Hà Anh trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy không gian bữa tiệc tràn ngập màu sắc với bóng bay, hoa hồng, bánh kem… Bên cạnh đó, công chúa nhỏ nhà Hà Anh còn khiến nhiều người thích thú vì quá đáng yêu. Cô bé tỏ ra vô cùng hoạt bát, vui vẻ khi chơi đùa cùng ba mẹ và bạn bè trong bữa tiệc.

Cổng chào tràn ngập sắc hồng trước khi bước vào không gian bữa tiệc - Ảnh: Internet

Hà Anh hạnh phúc bên con gái cưng - Ảnh: Internet

Myla được nhận xét là vô cùng đáng yêu và bụ bẫm – Ảnh: Internet

Myla thoải mái chơi đùa cùng bố mẹ...

...và bạn bè - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của Myla:

Dưới bài đăng của Hà Anh, cư dân mạng đã đồng loạt gửi lời chúc sinh nhật đến Myla, đồng thời dành nhiều lời khen cho cô bé.