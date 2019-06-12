Chị em rần rần trước câu nói của siêu mẫu Hà Anh: 'Phụ nữ hơn nhau ở tấm áo, manh quần'

Mới đây, trên trang cá nhân, chân dài này vừa đăng tải bài viết thú vị với chủ đề " Phụ nữ hơn nhau điều gì? ?" nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em.

Thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, siêu mẫu Hà Anh thoáng trong cả suy nghĩ lẫn cách sống. Sau khi bước vào cuộc sống mẹ bỉm sữa, cô vẫn dành thời gian chia sẻ nhiều triết lý thú vị về chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Phụ nữ ấy, hơn nhau ở nhan sắc. Đẹp - cả thiên hạ ngoái nhìn. Có ai mà không yêu cái đẹp đâu? Phụ nữ ấy, hơn nhau ở giao tiếp ứng xử. Lối cư xử đúng mực, phù hợp, thông minh, tinh tế... ai mà chẳng thích. Phụ nữ ấy, hơn nhau ở khí chất. Khuôn mặt rạng ngời, thần thái tự tin... nhìn thôi đã thu hút rồi.

Là một phụ nữ xinh đẹp và tài năng, Hà Anh tự chủ về kinh tế dù kết hôn với chồng Tây giàu có. Với những kinh nghiệm sống của mình, bà mẹ bỉm sữa nhận định: "Phụ nữ ấy, hơn nhau ở trí tuệ. Có trí tuệ, đến đâu cũng khẳng định bản thân mình. Mình nể mình, thiên hạ nể mình, đàn ông phục mình.

Phụ nữ ấy, hơn nhau ở tấm áo, manh quần. Ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm... ai mà yêu cho nổi. Gọn gàng, hợp người, hợp thời, hợp mốt nữa thì tuyệt. Phụ nữ ấy, hơn nhau ở bản lĩnh. Thấy khổ mà không dám dứt, thấy sướng mà không biết giữ, là không có bản lĩnh rồi.

Phụ nữ ấy, hơn nhau ở tài chính. Không có tài chính nói chẳng ai nghe đâu, thật đấy. Đừng đợi xin tiền một ai đó, tự mình kiếm ra vẫn hơn. Độc lập về kinh tế là tự do về chính trị. Phụ nữ khẳng định bản thân mình thay vì lấy cái bóng của người khác để so sánh hơn thua".

Trước đó, cô nàng cũng đăng tải nhiều bài viết hữu ích giúp chị em giữ lửa hôn nhân, chọn người yêu phù hợp... - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, nữ siêu mẫu thẳng thắn nhận định về sự quan trọng của nam giới trong cuộc sống của phái đẹp. Dù phụ nữ có mạnh mẽ, thành công và thông minh đến đâu thì vẫn cần một người đàn ông hết mực yêu thương, chăm sóc.

Hà Anh khẳng định: “Nhận định về phụ nữ như thế này cũng đúng nhưng dù phụ nữ mạnh mẽ đến như thế nào, trí tuệ ra sao, kiếm tiền giỏi như thế nào thì cũng cần 1 bờ vai để phụ nữ dựa khi mệt mỏi, nhan sắc có đẹp như thế nào thì rồi cũng tàn phai, người ở lại bên phụ nữ đầu ấp tay gối vẫn là người đàn ông yêu thương mình nhất!”.

Cư dân mạng để lại hàng trăm bình luận dưới bài viết, đa số đều bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Hà Anh - Ảnh: FBNV

Kết bài viết, cô nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng khi nhấn mạnh: “Những vấp ngã của phụ nữ đôi khi chỉ cần 1 lời động viên của người bạn đời là đủ để lại bao sóng gió phía sau và mỉm cười đi tiếp chặng đường dài phía trước”.