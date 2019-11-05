Hà Anh lần đầu tiết lộ lý do lấy chồng là giáo viên tiểu học, từ chối CEO ngân hàng lớn

Từ kinh nghiệm của bản thân, siêu mẫu Hà Anh nêu quan điểm sâu sắc xoay quanh chuyện phụ nữ nên lấy chồng giàu hay chồng nghèo?

Status mới đây của siêu mẫu Hà Anh với chủ đề "Lấy chồng giàu hay lấy chồng nghèo?" nhận được sự quan lớn của cộng đồng mạng. Mở đầu bài viết, Hà Anh thẳng thắn nhận định: "Giàu hay nghèo là một trong những yếu tố được phụ nữ đem ra soi xét khi cân nhắc các “tiêu chuẩn” để chọn làm bạn đời". Hà Anh cho rằng, đừng đánh giá phụ nữ tham và thực dụng khi chọn lấy chồng giàu vì: "Sẽ là nói dối khi chúng ta không công nhận rằng có một người bạn đời ít nhất là “ổn định” về tài chính để không dựa dẫm vào mình là một tiêu chuẩn khá thực tế và hữu ích".



Hà Anh đang rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân bên chồng ngoại quốc - Ảnh: FB Không chỉ là lý thuyết, cô còn nêu ví dụ cụ thể từ gia đình mình: "Nói gì thì nói, nếu sau này con gái Myla của tôi mang về một anh chàng có “công ăn việc làm ổn định” thì tôi cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn là một anh chàng thất nghiệp, hay lông bông không biết mình muốn gì. Những người thất nghiệp (chưa có việc), hay lông bông chưa biết mình muốn gì có phải là người tốt không? Có thể lắm chứ! Họ có yêu con gái tôi hết lòng không? Có thể lắm chứ!

Nhưng không thể phủ nhận được việc nếu như họ là người có kinh tế tốt - làm chủ được cuộc sống của mình - họ có khả năng là chỗ dựa (ít nhất là tinh thần) cho con tôi nhiều hơn". Nữ siêu mẫu hạnh phúc bên con gái nhỏ - Ảnh: FB Người mẫu Hà Anh cũng tự tin bản thân có dư khả năng để tìm cho mình một người đàn ông giàu có. Tuy nhiên, cô không chọn vì những người thành đạt thường rất bận rộn, thời gian dành cho vợ con sẽ rất ít. Chân dài này dẫn chứng cụ thể: "Tôi cũng từng cố gắng để mình thử trải nghiệm hẹn hò với anh bạn CEO một ngân hàng nước ngoài lớn. Anh ấy thích tôi lắm. Cao lớn, ngoại hình được nhiều phụ nữ mê, lại trẻ trung tài giỏi. Ấy nhưng khi anh ấy kể với tôi rằng “Anh ấy không biết khái niệm nằm nghỉ ngơi phơi nắng đọc sách trên bãi biển là gì!”, rằng anh ấy không thể ngồi yên một chỗ được. Rồi sau buổi hẹn đầu anh ấy xin hẹn tôi sau khi đi công tác nước ngoài về (2 tuần sau) tôi đã cảm thấy rằng sức hấp dẫn tụt nặng nề trong đánh giá của tôi. Thế là khi anh ấy ghé vào định hôn tôi, tôi đã tránh và cáo lỗi đi về". Ông xã ngoại quốc thường xuyên tháp tùng Hà Anh tại các sự kiện - Ảnh: FB Dù bận rộn, cặp đôi vẫn dành nhiều thời gian đi chơi, hâm nóng tình yêu - Ảnh: FB Cuối cùng, Hà Anh còn bật mí lý do không chọn chồng đại gia mà yêu và lấy một giáo viên tiểu học: "Đừng vì thấy tôi kết hôn với người đàn ông là giáo viên tiểu học, mà nghĩ rằng tôi tôn thờ chủ nghĩa “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, chẳng qua là tôi xác định được những gì tôi cần và đánh giá quan trọng trong hôn nhân và tìm thấy những yếu tố này ở người đàn ông của tôi mà thôi!".

Lần đầu bị kẻ xấu bày trò hãm hại, siêu mẫu Hà Anh phẫn nộ: 'Loại người thất đức' Nổi tiếng là người thẳng tính, siêu mẫu Hà Anh quyết không nhân nhượng khi bị kẻ xấu hãm hại. Cô vừa công khai dằn mặt trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-anh-lan-dau-tiet-lo-ly-do-lay-chong-la-giao-vien-tieu-hoc-tu-choi-ceo-ngan-hang-lon-343319.html