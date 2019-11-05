Hà Anh lần đầu tiết lộ lý do lấy chồng là giáo viên tiểu học, từ chối CEO ngân hàng lớn

Hậu trường 05/11/2019 16:22

Từ kinh nghiệm của bản thân, siêu mẫu Hà Anh nêu quan điểm sâu sắc xoay quanh chuyện phụ nữ nên lấy chồng giàu hay chồng nghèo?

Status mới đây của siêu mẫu Hà Anh với chủ đề "Lấy chồng giàu hay lấy chồng nghèo?" nhận được sự quan lớn của cộng đồng mạng. Mở đầu bài viết, Hà Anh thẳng thắn nhận định: "Giàu hay nghèo là một trong những yếu tố được phụ nữ đem ra soi xét khi cân nhắc các “tiêu chuẩn” để chọn làm bạn đời".

Hà Anh cho rằng, đừng đánh giá phụ nữ tham và thực dụng khi chọn lấy chồng giàu vì: "Sẽ là nói dối khi chúng ta không công nhận rằng có một người bạn đời ít nhất là “ổn định” về tài chính để không dựa dẫm vào mình là một tiêu chuẩn khá thực tế và hữu ích".

chong sieu mau ha anh
Hà Anh đang rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân bên chồng ngoại quốc - Ảnh: FB

Không chỉ là lý thuyết, cô còn nêu ví dụ cụ thể từ gia đình mình: "Nói gì thì nói, nếu sau này con gái Myla của tôi mang về một anh chàng có “công ăn việc làm ổn định” thì tôi cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn là một anh chàng thất nghiệp, hay lông bông không biết mình muốn gì.

Những người thất nghiệp (chưa có việc), hay lông bông chưa biết mình muốn gì có phải là người tốt không? Có thể lắm chứ! Họ có yêu con gái tôi hết lòng không? Có thể lắm chứ!

Nhưng không thể phủ nhận được việc nếu như họ là người có kinh tế tốt - làm chủ được cuộc sống của mình - họ có khả năng là chỗ dựa (ít nhất là tinh thần) cho con tôi nhiều hơn".

chong sieu mau ha anh 2
Nữ siêu mẫu hạnh phúc bên con gái nhỏ - Ảnh: FB

Người mẫu Hà Anh cũng tự tin bản thân có dư khả năng để tìm cho mình một người đàn ông giàu có. Tuy nhiên, cô không chọn vì những người thành đạt thường rất bận rộn, thời gian dành cho vợ con sẽ rất ít.

Chân dài này dẫn chứng cụ thể: "Tôi cũng từng cố gắng để mình thử trải nghiệm hẹn hò với anh bạn CEO một ngân hàng nước ngoài lớn. Anh ấy thích tôi lắm. Cao lớn, ngoại hình được nhiều phụ nữ mê, lại trẻ trung tài giỏi. Ấy nhưng khi anh ấy kể với tôi rằng “Anh ấy không biết khái niệm nằm nghỉ ngơi phơi nắng đọc sách trên bãi biển là gì!”, rằng anh ấy không thể ngồi yên một chỗ được. Rồi sau buổi hẹn đầu anh ấy xin hẹn tôi sau khi đi công tác nước ngoài về (2 tuần sau) tôi đã cảm thấy rằng sức hấp dẫn tụt nặng nề trong đánh giá của tôi. Thế là khi anh ấy ghé vào định hôn tôi, tôi đã tránh và cáo lỗi đi về".

chong sieu mau ha anh 1
Ông xã ngoại quốc thường xuyên tháp tùng Hà Anh tại các sự kiện - Ảnh: FB
chong sieu mau ha anh 3
Dù bận rộn, cặp đôi vẫn dành nhiều thời gian đi chơi, hâm nóng tình yêu - Ảnh: FB

Cuối cùng, Hà Anh còn bật mí lý do không chọn chồng đại gia mà yêu và lấy một giáo viên tiểu học: "Đừng vì thấy tôi kết hôn với người đàn ông là giáo viên tiểu học, mà nghĩ rằng tôi tôn thờ chủ nghĩa “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, chẳng qua là tôi xác định được những gì tôi cần và đánh giá quan trọng trong hôn nhân và tìm thấy những yếu tố này ở người đàn ông của tôi mà thôi!". 

Lần đầu bị kẻ xấu bày trò hãm hại, siêu mẫu Hà Anh phẫn nộ: 'Loại người thất đức'

Lần đầu bị kẻ xấu bày trò hãm hại, siêu mẫu Hà Anh phẫn nộ: 'Loại người thất đức'

Nổi tiếng là người thẳng tính, siêu mẫu Hà Anh quyết không nhân nhượng khi bị kẻ xấu hãm hại. Cô vừa công khai dằn mặt trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Anh Người mẫu Hà Anh chồng Hà Anh

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026