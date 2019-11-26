Thanh lý đồ cũng bị dân mạng chê bai, Hà Anh đáp trả: ‘Cứ nổi tiếng phải cho mới là hay hả’

Hậu trường 26/11/2019 12:00

Trên trang Facebook cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa chia sẻ một dòng trạng thái khá dài bày tỏ quan điểm khi bị dân mạng móc mỉa về việc bán đồ thanh lý.

Nổi tiếng là người thẳng thắn và không ngại đáp trả dư luận, mới đây siêu mẫu Hà Anh lại khiến cư dân mạng gật gù tâm đắc trước quan điểm của mình.

Cụ thể, Hà Anh vừa chia sẻ một bài đăng khá dài lên trang cá nhân nói về việc thanh lý đồ của con gái Myla cho các mẹ bỉm sữa khác: “Mọi người rất hay hỏi mua lại đồ Myla không mặc nữa để con mặc lấy hên, và vì đồ Myla đều rất dễ thương nữa, mẹ đi mua ngoài nước trong nước đều có cả… Lần nào thanh lý mọi người cũng mua ngay chỉ trong vòng tích tắc khi post lên”.

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Bài đăng của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Hà Anh, những món đồ cô mua cho con gái đều lên đến tiền triệu nhưng chỉ để lại vài trăm nghìn. Ai nấy mua đồ của cô đều vui vẻ, thậm chí có người còn tiếc hùi hụi vì không tranh kịp.

Thế nhưng, việc làm này của người đẹp lại không “vừa mắt” với một số cư dân mạng và đã có ý kiến cho rằng: “Người nổi tiếng nên cho, để bán rất không hay”. Ngay lập tức, Hà Anh đã đáp trả lại bình luận này: “Mình làm từ thiện rất nhiều cho những người khó khăn, nhưng quần áo Myla chất lượng tốt, mới, mọi người mua lại đều rất vui vẻ. Vậy cứ nổi tiếng phải cho mới là hay hả bạn?”.

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Hà Anh được dân mạng khuyên nên cho lại đồ của con thay vì thanh lý - Ảnh: FB

Sự thẳng thắn của người mẫu Hà Anh bị nhiều người cho là chua ngoa. Đối diện với lời chỉ trích này, nàng mẫu thẳng thừng đáp trả: “Ừ, chua ngoa đấy! Tôi mua đồ cho con tôi bằng lá khô à mà tôi phải cho không, biếu không?”.

Nêu rõ quan điểm của mình, Hà Anh khẳng định bản thân chẳng mong kiếm lợi từ việc thanh lý đồ của con gái vì vừa mất công, vừa tốn thời gian. Thế nhưng, cô vẫn muốn làm điều này bởi nó có thể mang đến niềm vui cho mọi người.

Dưới bài đăng của Hà Anh, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ dành cho cô. 

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