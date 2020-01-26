Mới đầu năm đã bị chê 'đanh đá chanh chua', Hà Anh đáp trả gay gắt

Hậu trường 26/01/2020 17:28

Tự nhận xét bản thân là người hiền lành không thích gây chuyện với ai, tuy nhiên khi bị động chạm, siêu mẫu Hà Anh không ngần ngại đáp trả.

Vào dịp đầu năm mới, mọi người luôn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Tuy nhiên mới đây, siêu mẫu Hà Anh lại nhận về những lời nhận xét kém duyên. Chân dài 8x tỏ thái độ khó chịu khi bị dân mạng chê đanh đá.

Hà Anh chia sẻ: "Đanh đá! Các bạn biết tôi, có nghĩ tôi đanh đá hay không? Thực sự để chính tôi đánh giá bản thân, tôi nghĩ tôi có bản chất của người hiền".

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Ngay đầu năm đã bị dân mạng soi mói, Hà Anh quyết không im lặng - Ảnh: FB

Cô tự nhận mình là người hiền lành và sẽ không tự nhiên gây gổ với bất kỳ ai. Tuy nhiên khi có người "bắt nạt" thì chân dài này quyết không để yên.

Người mẫu Hà Anh viết: "Không phải cái gì cứ dĩ hòa vi quý là tốt. Như làm vợ chồng ấy, đôi khi phải biết nói không, phải có quan điểm riêng thì chồng mới nể, không thì ông ấy nghĩ muốn làm gì thì làm, việc của mình là vị tha. Quên đi!

Buồn cười lắm, trên trang cá nhân của tôi, thỉnh thoảng có người (đa số nick ảo) vào móc mỉa vớ vẩn. Có khi rảnh rảnh là tôi lên tiếng phản biện lại. Không phải vì tôi cố chấp, mà vì tôi muốn cho họ biết, không phải muốn nói gì cũng được.

Họ nói "Người nổi tiếng sao chanh chua. Nói gì không vừa ý mình thì độp lại!". Ờ chứ giơ mặt ra cười cười cho muốn nói sao thì nói à? Ơ quên đi, đây đâu ngu!

Ăn học đầy đủ trí khôn, chữ nghĩa, sống và làm việc chả nợ ai điều gì, mắc gì để người không đâu xúc xiểm mà lại sợ cái mác nổi tiếng mà không dám nói gì để giữ hình ảnh? Người ta kỳ, luôn có những mong đợi không tưởng ở người khác. Mềm nắn, rắn buông, là công thức bất di bất dịch".

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Tổ ấm viên mãn của siêu mẫu Hà Anh bên chồng Tây - Ảnh: FB
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Dịp Tết 2020, bố mẹ chồng Hà Anh sang Việt Nam mừng năm mới với các con - Ảnh: FB

Kết thúc bài viết của mình, Hà Anh nhấn mạnh: "Năm mới 2020, mọi người sống chan hòa nhưng đừng quên "chiến đấu" cho quyền lợi mà mình xứng đáng, hạnh phúc mà mình xứng đáng. Thánh nhân chẳng phải lúc nào cũng đãi kẻ khù khờ đâu! Sống là phải có lửa. Mỗi chúng ta đều có vị trí riêng của mình! Nhớ đấy!".

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