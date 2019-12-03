Choáng ngợp trước sự lung linh của biệt thự nhà Thúy Hạnh, sao Việt phải thốt lên 'lâu đài ánh sáng'

Viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình, Thúy Hạnh - Minh Khang là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt. Sau hơn 10 năm "về chung nhà", vợ chồng nghệ sĩ có với nhau hai cô con gái ngoan ngoãn và thông minh.

Hiện gia đình nghệ sĩ đang sống trong căn biệt thự bề thế tại quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Dù bận rộn với công việc, nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian trang hoàng cho ngôi nhà của mình, bên trong lộng lẫy còn phía ngoài rợp bóng mát với nhiều cây xanh và hoa cỏ.