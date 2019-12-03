Choáng ngợp trước sự lung linh của biệt thự nhà Thúy Hạnh, sao Việt phải thốt lên 'lâu đài ánh sáng'

Hậu trường 03/12/2019 14:28

Trang hoàng biệt thự lung linh ánh đèn để chào đón Giáng sinh, siêu mẫu Thúy Hạnh khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình, Thúy Hạnh - Minh Khang là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt. Sau hơn 10 năm "về chung nhà", vợ chồng nghệ sĩ có với nhau hai cô con gái ngoan ngoãn và thông minh.

Hiện gia đình nghệ sĩ đang sống trong căn biệt thự bề thế tại quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Dù bận rộn với công việc, nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian trang hoàng cho ngôi nhà của mình, bên trong lộng lẫy còn phía ngoài rợp bóng mát với nhiều cây xanh và hoa cỏ.

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Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: FB

Mới đây, siêu mẫu Thúy Hạnh vừa chia sẻ loạt ảnh ngôi biệt thự lung linh ánh đèn như một tòa lâu đài ánh sáng. Đây là thành quả sau nhiều ngày lên ý tưởng và thực hiện của vợ chồng nữ siêu mẫu cùng hai con để chào đón Giáng sinh.

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Nhìn từ bên ngoài, biệt thự nhà nữ siêu mẫu như tòa lâu đài ánh sáng - Ảnh: FB

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Vợ chồng Thúy Hạnh dành rất nhiều tâm huyết và công sức để ngôi nhà được lung linh thế này - Ảnh: FB

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Bên trong biệt thự đã được trang hoàng - Ảnh: FB

Dưới bài viết, đông đảo dân mạng để lại bình luận trầm trồ trước sự lộng lẫy của ngôi nhà. Hoa hậu Hà Kiều Anh, Diễm Hương, Trương Quỳnh Anh, Phan Anh, Vũ Thu Phương, Đỗ Thanh Hải... cũng choáng ngợp trước cơ ngơi đồ sộ của đồng nghiệp.

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Mọi người tấm tắc khen ngợi biệt thự lung linh của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

Trước đó, một vài hình ảnh bên trong căn biệt thự cũng được chồng Thúy Hạnh công khai trên trang cá nhân. Anh khéo léo dành lời khen cho vợ con và cho biết mình không giúp được nhiều vì bận rộn.

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