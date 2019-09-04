Vũ Thu Phương lần đầu khoe biệt thự bạc tỷ mới tậu nhưng việc làm của chồng đại gia mới là điều gây chú ý

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Vũ Thu Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng đại gia.

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Vũ Thu Phương vừa đăng tải loạt ảnh tụ tập cùng bạn bè tại biệt thự mới tậu của vợ chồng cô. Được biết, căn biệt thự này có diện tích lên đến 900m2 và tọa lạc tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bài đăng của Vũ Thu Phương - Ảnh: FB Kỳ nghỉ lễ vừa qua, gia đình Vũ Thu Phương đã có một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà cùng những người bạn thân thiết. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy căn biệt thự của cựu người mẫu được thiết kế vô cùng hiện đại. Đặc biệt, vợ chồng cô dành một khoảng sân vườn khá rộng cạnh hồ bơi để làm nơi tổ chức những bữa tiệc tại gia.

Vũ Thu Phương và chồng đại gia - Ảnh: FB Kỳ nghỉ lễ vui vẻ của gia đình Vũ Thu Phương và bạn bè - Ảnh: FB Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là hình ảnh ông xã Vũ Thu Phương cặm cụi chế biến từng món ăn. Theo đó, anh chính là người đảm nhận việc chuẩn bị cho buổi tiệc này. Trong khi đó, Vũ Thu Phương tận dụng thời gian rảnh rỗi để trò chuyện và chụp hình “sống ảo” cùng hội chị em.

Chồng đại gia của Vũ Thu Phương rất giỏi nấu nướng - Ảnh: FB Cựu người mẫu tự hào viết: “Hổ báo ở công ty, chứ về nhà là ong chúa của em đẹp và văn minh thế này đấy các bác ợ. Mỗi lần ngắm chàng nấu ăn mềnh chỉ tâm sự nhẹ với anh: ‘Hình như em lấy đúng chồng roài’ (câu thần chú này hiệu nghiệm hay sao ý mà trình độ nấu của chàng ngày càng chuẩn, càng ngon xuất sắc, tần suất nấu tăng liên tục). Kỳ nghỉ lễ vội vàng nhưng mà thật vui với gia đình và hội chị em...”. Dưới bài đăng của Vũ Thu Phương, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ông xã của cô đảm đang, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình cựu người mẫu. Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB Năm 2011, cựu người mẫu Vũ Thu Phương lên xe hoa với đại gia Trần Thanh Hải. Sau 8 năm chung sống, cặp đôi vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thu-phuong-lan-dau-khoe-biet-thu-bac-ty-moi-tau-nhung-viec-lam-cua-chong-dai-gia-moi-la-dieu-gay-chu-y-336720.html