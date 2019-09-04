Đăng ảnh diện váy áo trễ nải khoe dáng ‘mình hạc xương mai’ nhưng Nhã Phương lại bị fan nhắc nhở điều này

Những hình ảnh mới đây của nữ diễn viên Nhã Phương khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc ngày càng mặn mà của cô. Tuy nhiên, người đẹp lại khiến fan lo lắng vì quá gầy.
- Quốc Trường khẳng định Nhã Phương là cô gái ngoan nhất showbiz
- Nhã Phương đến thăm Trường Giang ở trường quay
Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau sinh, nữ diễn viên Nhã Phương đã lấy lại vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ nhờ tích cực tập luyện và ăn kiêng. Bên cạnh đó, nhan sắc của bà xã Trường Giang được cộng đồng mạng nhận xét ngày càng thăng hạng.
Mới đây, trên trang cá nhân, Nhã Phương bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới đầy gợi cảm kèm dòng trạng thái: “Hello September” (Tạm dịch: Xin chào tháng 9). Lựa chọn cho mình chiếc váy cổ yếm tông vàng nổi bật, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Trong một bộ ảnh khác, Nhã Phương diện váy trắng thanh thoát kết hợp với áo trễ vai đầy trẻ trung.
Dưới bài đăng của Nhã Phương, cộng đồng mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen nhan sắc xinh đẹp của cô. Tuy nhiên, không ít fan lại bày tỏ sự lo lắng vì nữ diễn viên trông quá gầy guộc và thiếu sức sống: “Eo ơi chị gầy lắm rồi”, “Gầy mất rồi, phải hơi mũm mĩm chút xíu trông kute hơn nhiều”, “Chị Phương làm việc giữ gìn sức khỏe nha chị!”, “Mập lên xíu nữa đẹp hơn chị ơi”…
Đây không phải là lần đầu tiên bà xã Trường Giang để lộ thân hình gầy guộc đáng lo ngại. Trước đó, trong loạt ảnh chụp cùng gia đình, Nhã Phương từng khiến nhiều người hốt hoảng vì đôi chân khẳng khiu đến đáng sợ của mình.