Đăng ảnh diện váy áo trễ nải khoe dáng ‘mình hạc xương mai’ nhưng Nhã Phương lại bị fan nhắc nhở điều này

Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau sinh, nữ diễn viên Nhã Phương đã lấy lại vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ nhờ tích cực tập luyện và ăn kiêng. Bên cạnh đó, nhan sắc của bà xã Trường Giang được cộng đồng mạng nhận xét ngày càng thăng hạng.

Diễn viên Nhã Phương được nhận xét ngày càng xinh đẹp - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhã Phương bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới đầy gợi cảm kèm dòng trạng thái: “Hello September” (Tạm dịch: Xin chào tháng 9). Lựa chọn cho mình chiếc váy cổ yếm tông vàng nổi bật, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Trong một bộ ảnh khác, Nhã Phương diện váy trắng thanh thoát kết hợp với áo trễ vai đầy trẻ trung.