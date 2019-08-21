Mẹ một con Nhã Phương tung ảnh đẹp đến ngẩn ngơ, nhan sắc ngày càng thăng hạng theo thời gian

Bộ ảnh mới nhất của diễn viên Nhã Phương đang khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá xuất sắc.
- Nhã Phương đến thăm Trường Giang ở trường quay
- Dù ăn diện đẹp và nhan sắc kiêu sa, Nhã Phương vẫn bị vòng một trực tràn ra ngoài của bạn thân chặt đẹp
Từ sau khi kết hôn và sinh con, diễn viên Nhã Phương vẫn chưa chính thức trở lại với phim ảnh. Người đẹp chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng chồng tại một số sự kiện hoặc tham gia chụp hình quảng cáo.
Mới đây, trang fanpage của Nhã Phương vừa tung bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xinh đẹp. Diện chiếc đầm trắng công chúa kết hợp với kiểu tóc trẻ trung và lối trang điểm nhẹ nhàng, Nhã Phương “đốn tim” cư dân mạng bởi vẻ đẹp trong sáng như thiếu nữ.
Ngắm nhìn những khoảnh khắc này của bà xã Trường Giang, nhiều người tỏ ý ngưỡng mộ trước vóc dáng thon gọn của cô. Có thể thấy, nhan sắc của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” sau khi kết hôn ngày càng thăng hạng.
Một số hình ảnh khác của Nhã Phương:
Trước đó vài ngày, Nhã Phương và Trường Giang đã cùng xuất hiện tại một sự kiện. Cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào trên sân khấu. Thậm chí, nam danh hài còn không ngại bế Nhã Phương xuống tận ghế ngồi vì cô gặp khó khăn khi di chuyển. Nhiều người cho rằng vì được Trường Giang yêu thương, chiều chuộng nên Nhã Phương mới ngày càng nhuận sắc.