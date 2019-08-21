Mẹ một con Nhã Phương tung ảnh đẹp đến ngẩn ngơ, nhan sắc ngày càng thăng hạng theo thời gian

Từ sau khi kết hôn và sinh con, diễn viên Nhã Phương vẫn chưa chính thức trở lại với phim ảnh. Người đẹp chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng chồng tại một số sự kiện hoặc tham gia chụp hình quảng cáo.

Nhã Phương đang dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian ở cữ - Ảnh: Internet

Mới đây, trang fanpage của Nhã Phương vừa tung bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xinh đẹp. Diện chiếc đầm trắng công chúa kết hợp với kiểu tóc trẻ trung và lối trang điểm nhẹ nhàng, Nhã Phương “đốn tim” cư dân mạng bởi vẻ đẹp trong sáng như thiếu nữ.