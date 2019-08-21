Mẹ một con Nhã Phương tung ảnh đẹp đến ngẩn ngơ, nhan sắc ngày càng thăng hạng theo thời gian

Hậu trường 21/08/2019 10:51

Bộ ảnh mới nhất của diễn viên Nhã Phương đang khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá xuất sắc.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, diễn viên Nhã Phương vẫn chưa chính thức trở lại với phim ảnh. Người đẹp chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng chồng tại một số sự kiện hoặc tham gia chụp hình quảng cáo.

dien vien nha phuong 1
Nhã Phương đang dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian ở cữ - Ảnh: Internet

Mới đây, trang fanpage của Nhã Phương vừa tung bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá xinh đẹp. Diện chiếc đầm trắng công chúa kết hợp với kiểu tóc trẻ trung và lối trang điểm nhẹ nhàng, Nhã Phương “đốn tim” cư dân mạng bởi vẻ đẹp trong sáng như thiếu nữ.

dien vien nha phuong 2

Diễn viên Nhã Phương tái xuất với hình ảnh cực xinh đẹp - Ảnh: Internet

dien vien nha phuong 3
Vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ của bà mẹ một con - Ảnh: Internet

Ngắm nhìn những khoảnh khắc này của bà xã Trường Giang, nhiều người tỏ ý ngưỡng mộ trước vóc dáng thon gọn của cô. Có thể thấy, nhan sắc của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” sau khi kết hôn ngày càng thăng hạng.

dien vien nha phuong 4

Vẻ đẹp của nữ diễn viên chiếm trọn spotlight tại sự kiện - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Nhã Phương:

dien vien nha phuong 5dien vien nha phuong 6dien vien nha phuong 7dien vien nha phuong 8dien vien nha phuong 9dien vien nha phuong 10dien vien nha phuong 11

Trước đó vài ngày, Nhã Phương và Trường Giang đã cùng xuất hiện tại một sự kiện. Cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào trên sân khấu. Thậm chí, nam danh hài còn không ngại bế Nhã Phương xuống tận ghế ngồi vì cô gặp khó khăn khi di chuyển. Nhiều người cho rằng vì được Trường Giang yêu thương, chiều chuộng nên Nhã Phương mới ngày càng nhuận sắc.

Quốc Trường khẳng định Nhã Phương là cô gái ngoan nhất showbiz

Quốc Trường khẳng định Nhã Phương là cô gái ngoan nhất showbiz

Quốc Trường từng gặp Nhã Phương cách đây nhiều năm. Anh ấn tượng với cô bởi vẻ ngoài dễ thương. Cả hai từng đóng cặp trong một bộ phim có tên “Trả giá”.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026