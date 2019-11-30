Mấy ai chia tay mà lạc quan như Ngọc Trinh, vui vẻ khoe biệt thự mới to đùng

Sau khi thông báo chia tay bạn trai đại gia, mọi động thái của người mẫu Ngọc Trinh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng.

Sau 2 năm gắn bó, người mẫu Ngọc Trinh đã chính thức chia tay bạn trai đại gia hơn tuổi. Dù chưa một lần công khai về danh tính hay diện mạo tình cũ, nhưng qua một vài thông tin đã đăng tải có thể thấy cô rất được yêu chiều. Trong những dịp lễ đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm tình yêu... Ngọc Trinh luôn nhận được món quà bất ngờ từ bạn trai. Không lâu trước đây, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp còn tự hào khoe bạn trai chu đáo, chuẩn bị phong bì tặng bố mẹ cô dịp sinh nhật.

Ngọc Trinh xuất hiện rạng ngời sau khi chia tay bạn trai gắn bó 2 năm - Ảnh: FB

Cô tổ chức tiệc mừng độc thân bên bạn bè thân thiết - Ảnh: Instagram

Hậu chia tay, cô nàng không hề tỏ ra buồn bã hay chia sẻ những dòng tâm sự sầu não như lẽ thường. Trái lại, chân dài Trà Vinh vẫn tích cực đăng ảnh chứng minh cuộc sống vui vẻ. Cô khoác lên mình những bộ trang phục đắt đỏ cùng phụ kiện hàng hiệu khiến bao người trầm trồ. Ở tuổi 30, Ngọc Trinh chia tay trong tâm thế lạc quan: "Hãy cứ sống tốt cuộc đời mình, gặp gỡ, bỏ lỡ nhau đều đã có sự sắp đặt”.

Set đồ hiệu đắt tiền là hình ảnh quen thuộc của chân dài này dù trước hay sau chia tay - Ảnh: FB

Mới đây nhất, "Nữ hoàng nội y" lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi khoe bản vẽ 3D căn nhà mới sang trọng với thiết kế vô cùng độc đáo và lộng lẫy.

Sau khi chia tay, Ngọc Trinh tự thưởng cho mình biệt thự lớn, cô hứa sẽ quay clip chia sẻ với fan - Ảnh: Instagram

Dưới bài viết, cô nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Đặc biệt, Ngọc Trinh thừa nhận đây là căn nhà mình mới tậu và hứa sẽ quay clip đập hộp nhà mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-ai-chia-tay-ma-lac-quan-nhu-ngoc-trinh-vui-ve-khoe-biet-thu-moi-to-dung-345386.html