Ngọc Trinh đã chia tay bạn trai lớn tuổi sau 2 năm hẹn hò, hé lộ lý do 'tình tan'?

Dòng chia sẻ mới đây của người mẫu Ngọc Trinh làm dấy lên nghi vấn cô và bạn trai đại gia đã “đường ai nấy đi” sau 2 năm mặn nồng.

Cách đây vài giờ, người mẫu Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải lên Instagram cá nhân dòng chia sẻ đầy ẩn ý. Chân dài Trà Vinh viết: “The End (kết thúc) 8/4/2017 - 27/11/2019”. Kèm theo đó, “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp còn gửi lời chúc đến người ẩn danh: “Chúc ai đó luôn được vui vẻ và bình yên".

8/4 cũng là ngày kỷ niệm tình yêu của Ngọc Trinh - Ảnh: Instagram

Bài đăng của “Nữ hoàng nội y” khiến dư luận hoài nghi phải chăng cô đang ngầm báo tin đã kết thúc cuộc tình ngọt ngào với bạn trai đại gia sau 2 năm gắn bó?

Dưới bình luận, Vũ Khắc Tiệp, Linh Chi, Lâm Vinh Hải… đồng loạt để lại biểu tượng mặt buồn. Dù chưa rõ thực hư, người hâm mộ vẫn gửi rất nhiều lời động viên đến cô nàng.

Cách đây 2 tháng, cô nàng khoe căn phòng ngập sắc hồng do bạn trai chuẩn bị dành tặng mình trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

2 ngày trước, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về chuyện tình yêu: “Nếu anh đi tìm 1 người sẵn sàng vì anh làm mọi thứ thì tin em đi, em không phải con ngu đó đâu". Điều này càng khiến công chúng tin rằng chân dài Trà Vinh đã thật sự chia tay và đây chính là nguyên nhân.

Dư luận đồn đoán, Ngọc Trinh đã ngầm công khai lý do chia tay cách đây ít ngày - Ảnh: Instagram

Dù chưa 1 lần công khai danh tính bạn trai nhưng qua một vài chia sẻ hiếm hoi thì có thể thấy Ngọc Trinh rất được yêu chiều. Cuối tháng 9 vừa qua, “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp còn dành những lời khen “có cánh” cho người yêu khi tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho mình. Người này còn chu đáo chuẩn bị phong bì tặng bố mẹ Ngọc Trinh dịp sinh nhật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-da-chia-tay-ban-trai-lon-tuoi-sau-2-nam-hen-ho-he-lo-ly-do-tinh-tan-345158.html